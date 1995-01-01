Семак сделал две замены в перерыве матча «Зенит» – «Бетис»

«Зенит» принимает «Бетис» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

После перерыва в составе петербуржцев произошли два изменения.

Главный тренер команды Сергей Семак заменил Ярослава Ракицкого и Вячеслава Караваева, выпустив вместо них Данила Кругового и Андрея Мостового.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд можно посмотреть здесь.

Ответный матч пройдет через неделю в Испании.

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