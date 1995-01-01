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    Семак сделал две замены в перерыве матча «Зенит» – «Бетис»

    «Зенит» принимает «Бетис» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

    После перерыва в составе петербуржцев произошли два изменения.

    Главный тренер команды Сергей Семак заменил Ярослава Ракицкого и Вячеслава Караваева, выпустив вместо них Данила Кругового и Андрея Мостового.

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    Алберто и Сергеев дебютировали за «Зенит» в матче с «Бетисом»

    «Зенит» пропустил 3 гола до перерыва впервые с августа 2018 года

    «Зенит» проигрывает «Бетису» 2:3 после первого тайма

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:51
    Комментарии4
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      Рейтинг: +14066

      житель СПб 2 минуты назад

      А до матча тренер не знает, в какую силу играют его игроки? Кто как готов? Это - тренер?!

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      Рейтинг: +4928

      AtticusFinch 6 минут назад

      комментатор говорит , что все бразильцы проводят классное начало футбольного сезона и Семака хвалит)))Мы как буд-то разные матчи с ним смотрит, что там за неадекват чушь несёт из будки....

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      Рейтинг: +58804

      portero 31 минуту назад

      Я вот помню гол Лукаку нашим, типо рикошет от нашего, каго сейчас свистят вне игры после рикошета от игроков Бетиса???

      1
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      Рейтинг: +14066

      житель СПб > portero 3 минуты назад

      Двойные стандарты!

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