Семак сделал две замены в перерыве матча «Зенит» – «Бетис»

А до матча тренер не знает, в какую силу играют его игроки? Кто как готов? Это - тренер?!
«Зенит» принимает «Бетис» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
После перерыва в составе петербуржцев произошли два изменения.
Главный тренер команды Сергей Семак заменил Ярослава Ракицкого и Вячеслава Караваева, выпустив вместо них Данила Кругового и Андрея Мостового.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- Стартовые составы команд можно посмотреть здесь.
- Ответный матч пройдет через неделю в Испании.
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