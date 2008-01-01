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    Защитник «Крыльев» Горшков подтвердил интерес со стороны «Галатасарая»

    Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков рассказал о желании «Галатасарая» подписать его.

    – Зашел к тебе в инстаграм, там большинство комментариев – come to Galatasaray (приходи в «Галатасарай»). Что происходит?

    – Да, таких комментариев много. Уже идет вторая волна, первая была в декабре. Видимо, какой-то интерес от «Галатасарая» есть, как раз в декабре был от них звонок – обозначили, что заинтересованы и спросили мое мнение. Ответил: «Звоните моему агенту или отправляйте запрос в клуб, я – игрок «Крыльев».

    После этого звонка меня стали отмечать в постах в инстаграме – писать, что вероятность перехода растет. Потом даже видел новость, что вероятность перехода составляет 87%, что детали [трансфера] уже согласованы, осталось договориться по личному контракту.

    Я позвонил агенту, он ответил: «Нет, это неправда, тебе нужно сосредоточиться на нынешнем клубе и работать». А сейчас вот пошла вторая такая волна: были смски, но снова отправил к агенту. И опять пошли комментарии в инстаграме и запросы в директ.

    – Понял, кто звонил в декабре?

    – Этот человек как-то вскользь сказал, что он представитель клуба, менеджер. И сообщил, что они заинтересованы во мне.

    – А что сейчас пишут в директ?

    – То, что я нравлюсь клубу, и они хотят забрать меня летом. «Переходи, ты нам очень нравишься, ждем тебя» – все в таком духе.

    • В этом сезоне 22-летний Горшков сделал 3 ассиста в 19 матчах.
    • Он играет на позиции левого защитника.
    • Рыночная стоимость россиянина – 1,2 миллиона евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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