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  • Гвардиола: «В нынешней форме нас может победить только «Ливерпуль». Он словно заноза в заднице»

Гвардиола: «В нынешней форме нас может победить только «Ливерпуль». Он словно заноза в заднице»

16 февраля 2022, 09:19
8

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал команду, которая может конкурировать с его клубом. Это «Ливерпуль».

«В нашей нынешний форме нас может победить только «Ливерпуль». Он отстает от нас на шесть очков в АПЛ [по потерянным]. Это наш главный соперник в последних сезонах. «Ливерпуль» всегда рядом, он словно заноза в заднице. Это фантастическая команда», – считает Гвардиола.

  • Накануне «Манчестер Сити» разгромил в Лиге чемпионов «Спортинг» (5:0).
  • Манчестерцы лидируют в АПЛ, «Ливерпуль» идет 2-м.
  • «Ливерпуль» в 23:00 по Москве начнет матч Лиги чемпионов против «Интера».

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Источник: твиттер DaveOCKOP
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Ливерпуль Гвардиола Хосеп
Комментарии (8)
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Жорик кекс обжорик
1644994016
Исправсте заголовок, два раза перечитал из ряда "Казнить нельзя помиловать"
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Project Бабангида
1644995873
ты аэрозоль для лысины прибереги для задницы. возможен её парадный выход на Баварию или Челси
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Вомбат
1644996671
Это очередной фейк. Английский журналист спрашивает: "Назовите хотя бы одну команду, которая может вас сейчас выбить". Гвардиола: "Ливерпуль". Слово "только" придумал Бомбардир.
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serglider
1645000179
Судя по всему автор исказил высказывание или не правильно интерпретировал ответ. Если вопрос был, кто может конкурировать с МС в АПЛ, то логичен ответ, что Ливер. Если говорить о ЛЧ, то тут МС могут ждать неприятности от кого угодно: Бавария, ПСЖ, Реал... Челси с Ливером то же в этой группе)))
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zigbert
1645013242
В чем то Гвардиола прав. В АПЛ Ливерпуль представляет его команде особую опасность.
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Ганнибал Лектор
1645028884
Реально лучшие команды, лучшие тренеры и лучшие игроки. Вот на кого надо равняться, а не поборами заниматься. И тренеров надо своих растить, а не уБожовичей всяких с их г0вноболом тащить к нам.
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