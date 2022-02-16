Гвардиола: «В нынешней форме нас может победить только «Ливерпуль». Он словно заноза в заднице»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал команду, которая может конкурировать с его клубом. Это «Ливерпуль».

«В нашей нынешний форме нас может победить только «Ливерпуль». Он отстает от нас на шесть очков в АПЛ [по потерянным]. Это наш главный соперник в последних сезонах. «Ливерпуль» всегда рядом, он словно заноза в заднице. Это фантастическая команда», – считает Гвардиола.

Накануне «Манчестер Сити» разгромил в Лиге чемпионов «Спортинг» (5:0).

Манчестерцы лидируют в АПЛ, «Ливерпуль» идет 2-м.

«Ливерпуль» в 23:00 по Москве начнет матч Лиги чемпионов против «Интера».

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