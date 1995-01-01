Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    2 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    3 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?

    Гвардиола: «В нынешней форме нас может победить только «Ливерпуль». Он словно заноза в заднице»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал команду, которая может конкурировать с его клубом. Это «Ливерпуль».

    «В нашей нынешний форме нас может победить только «Ливерпуль». Он отстает от нас на шесть очков в АПЛ [по потерянным]. Это наш главный соперник в последних сезонах. «Ливерпуль» всегда рядом, он словно заноза в заднице. Это фантастическая команда», – считает Гвардиола.

    • Накануне «Манчестер Сити» разгромил в Лиге чемпионов «Спортинг» (5:0).
    • Манчестерцы лидируют в АПЛ, «Ливерпуль» идет 2-м.
    • «Ливерпуль» в 23:00 по Москве начнет матч Лиги чемпионов против «Интера».

    Смотрите матчи Лиги чемпионов и получите фрибет 2000

    Гвардиола – о 5:0 против «Спортинга»: «Манчестер Сити» может играть еще лучше»

    Гвардиола – о тренерстве: «Если не можешь принять критику, то ищи другую работу»

    Тренер «Спортинга»: «Гвардиола – лучший тренер в современном футболе. Образец для коллег»

    Источник: твиттер DaveOCKOP

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:19
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1929

      serglider 35 минут назад

      Судя по всему автор исказил высказывание или не правильно интерпретировал ответ. Если вопрос был, кто может конкурировать с МС в АПЛ, то логичен ответ, что Ливер. Если говорить о ЛЧ, то тут МС могут ждать неприятности от кого угодно: Бавария, ПСЖ, Реал... Челси с Ливером то же в этой группе)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +267

      TANNER > serglider 23 минуты назад

      Судя по игре с ПСЖ, Реал вряд ли что сможет в матче против условного Спортинга или Зальцбурга, говорить что он может составить конкуренцию нынешнему Сити это верх глупости.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11171

      Вомбат 1 час назад

      Это очередной фейк. Английский журналист спрашивает: "Назовите хотя бы одну команду, которая может вас сейчас выбить". Гвардиола: "Ливерпуль". Слово "только" придумал Бомбардир.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +38897

      Project Бабангида 1 час назад

      ты аэрозоль для лысины прибереги для задницы. возможен её парадный выход на Баварию или Челси

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2566

      FRZZ 2 часа назад

      Что-то не верится, что Гвардиола так грубо и некультурно высказался о сопернике.
      По всей видимости журналисты перестарались с переводом.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +422

      Жорик секс обжорик 2 часа назад

      Исправсте заголовок, два раза перечитал из ряда
      "Казнить нельзя помиловать"

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94109
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68760
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru