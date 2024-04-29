Гвардиола прокомментировал чемпионскую гонку в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ожидает тяжелых матчей в конце сезона АПЛ.
«Все может случиться. «Ливерпуль» потерял очки в последних матчах, но это может произойти и с нами, и с «Арсеналом» – у всех тяжелые игры. Против «Фулхэма» и «Тоттенхэма» на выезде нам будет трудно.
Вместо долгого недельного перерыва я бы предпочел сыграть в полуфинале Лиги чемпионов, но теперь у нас есть дополнительные два-три дня на восстановление и подготовку ко всем нашим финалам», – сказал Гвардиола.
- «Манчестер Сити» занимает второе место в АПЛ с 79 очками после 34 матчей.
- У лидирующего «Арсенала» 80 очков по итогам 35 встреч.
- Третье место у «Ливерпуля» – на счету команды 75 баллов после 35 игр.
Источник: BBC