Гвардиола прокомментировал чемпионскую гонку в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ожидает тяжелых матчей в конце сезона АПЛ.

«Все может случиться. «Ливерпуль» потерял очки в последних матчах, но это может произойти и с нами, и с «Арсеналом» – у всех тяжелые игры. Против «Фулхэма» и «Тоттенхэма» на выезде нам будет трудно.

Вместо долгого недельного перерыва я бы предпочел сыграть в полуфинале Лиги чемпионов, но теперь у нас есть дополнительные два-три дня на восстановление и подготовку ко всем нашим финалам», – сказал Гвардиола.