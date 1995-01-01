«Аякс» в этом сезоне забил 102 гола и пропустил 10

«Аякс» достиг отметки в 102 голов за сезон (с учетом всех турниров). При этом пропустили амстердамцы всего десять.

В 18:45 по Москве «Аякс» начнет матч 22-го тура чемпионата Нидерландов против «Твенте».

«Аякс» лидирует в Эредивизие.

23 февраля «Аякс» проведет 1-й матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Бенфики».

Главный тренер нидарландцев Эрик тен Хаг – претендент на работу в «Манчестер Юнайтед».

Овермарс отправлял фото пениса одной из сотрудниц «Аякса» (Het Parool)

Овермарс покинул пост спортивного директора «Аякса» из-за неуместных сообщений коллегам-женщинам

«Аякс» арендовал у «Ювентуса» 19-летнего Ихаттарена