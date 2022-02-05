Агент Миранчука – о «Дженоа»: «Привлекала возможность работы с Шевченко, но у Леши были сомнения»

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, высказался о несостоявшемся переходе игрока в «Дженоа».
«Нас привлекала возможность работы с русскоговорящим тренером Андреем Шевченко. Я общался с директорами «Аталанты» и «Дженоа». Клуб из Генуи был готов арендовать Лeшу с правом выкупа.
Но у футболиста присутствовали сомнения в правильности такого решения – соревновательный период занял бы всего пять месяцев. Пока переедешь, привыкнешь и усвоишь новые требования тренера и способности партнeров – аренда уже закончится.
К тому же потом Шевченко покинул клуб», – сказал агент.
- В этом сезоне Миранчук забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
- Его контракт с «Аталантой» рассчитан до 2024 года.
- Рыночная стоимость россиянина – 11 миллионов евро.
- Шевченко уволили из «Дженоа» 15 января.
Источник: «Чемпионат»