Агент Миранчука – о «Дженоа»: «Привлекала возможность работы с Шевченко, но у Леши были сомнения»

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, высказался о несостоявшемся переходе игрока в «Дженоа».

«Нас привлекала возможность работы с русскоговорящим тренером Андреем Шевченко. Я общался с директорами «Аталанты» и «Дженоа». Клуб из Генуи был готов арендовать Лeшу с правом выкупа.

Но у футболиста присутствовали сомнения в правильности такого решения – соревновательный период занял бы всего пять месяцев. Пока переедешь, привыкнешь и усвоишь новые требования тренера и способности партнeров – аренда уже закончится.

К тому же потом Шевченко покинул клуб», – сказал агент.

В этом сезоне Миранчук забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 16 матчах.

Его контракт с «Аталантой» рассчитан до 2024 года.

Рыночная стоимость россиянина – 11 миллионов евро.

Шевченко уволили из «Дженоа» 15 января.

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