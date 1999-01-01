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    Агент Миранчука – о «Дженоа»: «Привлекала возможность работы с Шевченко, но у Леши были сомнения»

    Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, высказался о несостоявшемся переходе игрока в «Дженоа».

    «Нас привлекала возможность работы с русскоговорящим тренером Андреем Шевченко. Я общался с директорами «Аталанты» и «Дженоа». Клуб из Генуи был готов арендовать Лeшу с правом выкупа.

    Но у футболиста присутствовали сомнения в правильности такого решения – соревновательный период занял бы всего пять месяцев. Пока переедешь, привыкнешь и усвоишь новые требования тренера и способности партнeров – аренда уже закончится.

    К тому же потом Шевченко покинул клуб», – сказал агент.

    • В этом сезоне Миранчук забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
    • Его контракт с «Аталантой» рассчитан до 2024 года.
    • Рыночная стоимость россиянина – 11 миллионов евро.
    • Шевченко уволили из «Дженоа» 15 января.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 08:25
    Комментарии1
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      Рейтинг: +698

      alefreddy 1 час назад

      и не прогадал с Шевченко но будет ли он получать практику а Аталанте

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