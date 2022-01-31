«Ман Сити» объявил о переходе лучшего бомбардира чемпионата Аргентины Альвареса

Нападающий «Ривер Плейт» Хулиан Альварес перешел в «Манчестер Сити».

Английский клуб подписал контракт с 22-летнем аргентинцем до лета 2027 года. До конца сезона Альварес будет играть за «Ривер Плейт» на правах аренды.

Альварес – лучший бомбардир завершившегося чемпионата Аргентины.

Он забил 18 голов в 20 матчах.

Сообщалось, что «Сити» заплатит за форварда около 20 миллионов фунтов.

We are delighted to confirm that we have completed the signing of Julian Alvarez from River PlateDETAILS — Manchester City (@ManCity) January 31, 2022

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