«Ман Сити» объявил о переходе лучшего бомбардира чемпионата Аргентины Альвареса

Нападающий «Ривер Плейт» Хулиан Альварес перешел в «Манчестер Сити».

Английский клуб подписал контракт с 22-летнем аргентинцем до лета 2027 года. До конца сезона Альварес будет играть за «Ривер Плейт» на правах аренды.

