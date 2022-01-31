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    «Ман Сити» объявил о переходе лучшего бомбардира чемпионата Аргентины Альвареса

    Нападающий «Ривер Плейт» Хулиан Альварес перешел в «Манчестер Сити».

    Английский клуб подписал контракт с 22-летнем аргентинцем до лета 2027 года. До конца сезона Альварес будет играть за «Ривер Плейт» на правах аренды.

    • Альварес – лучший бомбардир завершившегося чемпионата Аргентины.
    • Он забил 18 голов в 20 матчах.
    • Сообщалось, что «Сити» заплатит за форварда около 20 миллионов фунтов.

    «Ривер Плейт» подтвердил трансфер Альвареса в «Манчестер Сити»

    «Ман Сити» согласовал трансфер лучшего бомбардира чемпионата Аргентины Альвареса (Николо Скира)

    «Ман Сити» опередил «Милан» в борьбе за лучшего бомбардира чемпионата Аргентины Альвареса (ESPN)

    Источник: сайт «Ман Сити»

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    Сегодня, 17:19
    Комментарии3
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      Рейтинг: +57464

      portero 31 минуту назад

      У него еще и днюха сегодня. Двойной прпздник...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13452

      житель СПб 2 часа назад

      МанСити надо вливать новую кровь. Что-то они слегка поскучнели...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +57464

      portero > житель СПб 30 минут назад

      Нормально идут в АПЛ, просто пожар не устраивают, а заранее подтягивают молодых новичков...

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