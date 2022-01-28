Оздоев – о продлении контракта с «Зенитом»: «Все закончится так, как предначертано судьбой»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев прокомментировал свое будущее в петербургском клубе.
«Переговоры с «Зенитом» идут, думаю, в ближайшее время определюсь со своим будущим. Думаю, все закончится так, как должно закончится, как предначертано судьбой.
Выбор всегда остается за человеком, я сделаю тот выбор, который в первую очередь пойдет на пользу моей семье, чтобы моим близким было комфортно.
Я уже зрелый, состоявшийся футболист, поэтому сейчас мне хочется, чтобы нас всех все устроило», – сказал 29-летний футболист.
- В этом сезоне Оздоев забил 1 гол в 6 матчах, пропустив остальные игры из-за травмы.
- Его контракт с «Зенитом» истекает летом.
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Источник: Bobsoccer