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    Оздоев – о продлении контракта с «Зенитом»: «Все закончится так, как предначертано судьбой»

    Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев прокомментировал свое будущее в петербургском клубе.

    «Переговоры с «Зенитом» идут, думаю, в ближайшее время определюсь со своим будущим. Думаю, все закончится так, как должно закончится, как предначертано судьбой.

    Выбор всегда остается за человеком, я сделаю тот выбор, который в первую очередь пойдет на пользу моей семье, чтобы моим близким было комфортно.

    Я уже зрелый, состоявшийся футболист, поэтому сейчас мне хочется, чтобы нас всех все устроило», – сказал 29-летний футболист.

    • В этом сезоне Оздоев забил 1 гол в 6 матчах, пропустив остальные игры из-за травмы.
    • Его контракт с «Зенитом» истекает летом.

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    Источник: Bobsoccer

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    Сегодня, 14:59
    Комментарии3
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      Рейтинг: +13386

      Cleaner 29 минут назад

      На что наиграл, тем и закончится.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1335

      Bozigit 1 час назад

      Все верно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9856

      alp 1 час назад

      желательно, чтобы он ушел, наконец, из Зенита... это якорь команды..

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