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    Роналду уйдет из «Манчестер Юнайтед», если клуб по итогам сезона не выйдет в ЛЧ (AS)

    Цель форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду – выступление в Лиге чемпионов. Если англичане по итогам сезона туда не выйдут, португалец сменит клуб.

    Дело в том, что Роналду в течение карьеры намерен как минимум повторить рекорд Франсиско Хенто по победам в Лиге чемпионов. У испанца их шесть.

    • В активе Роналду 5 побед в Лиге чемпионов.
    • Он вернулся в «МЮ» летом.
    • За португальца заплатили 15 миллионов евро.

    Роналду провел экстренные переговоры с Мендешем насчет своего будущего (Daily Mail)

    Роналду может покинуть «МЮ», если ему не понравится новый тренер (Daily Mail)

    Магуайр, Кавани, Гринвуд недовольны постоянной игровой практикой Роналду и его влиянием на команду (Express)

    Источник: AS

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    19.01.2022 20:50
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13112

      Cleaner 7 часов назад

      Куда он уйдет в таком возрасте? Не тянет уже команду, скоро в Месси ноющего начнет превращаться.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +60

      olegiovchenko 16 часов назад

      грёбаный нытик,иди на ...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3835

      Oldtrafford83 17 часов назад

      Очередная желтуха!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +851

      Lilipyt 19 января, 23:48

      Рон как Джи джи бегает(ал) в клубы которые играют в лч

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +717

      вальтер79 19 января, 23:14

      чето рона как флюгер мотает

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3902

      mutabor0992 19 января, 21:54

      Какой ушлый петух!!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3407

      Красногорск_Фан > mutabor0992 19 января, 23:14

      Только в отличие от тебя у него больше миллиарда долларов.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +966

      стоп кран > Красногорск_Фан 20 января, 00:09

      По твоему комменту ---Роналду петух с миллиардом, а mutabor0992 петух без миллиарда.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3902

      mutabor0992 > Красногорск_Фан 9 часов назад

      Странная у тебя философия...Если тебя родила пилядь.То хоть с миллиардом,хоть без,она все равно пилядь.p.s.Раскукарекался тут миллиардер хренов.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3407

      Красногорск_Фан > mutabor0992 9 часов назад

      Ставка не прошла на МЮ и сразу все петухи и ЛГБТ вокруг? Ну-ну. Кто обзывается тот сам так и называется.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +149

      Стэнли 19 января, 21:37

      Пора уже Лигу престарелых создавать. Кандидатов тьма! Никак не налюбуются собой...

      7
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      Рейтинг: +182

      Lipatoff 19 января, 21:31

      Саламалейкум епт

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11419

      Fusballer 19 января, 21:25

      В РПЛ пора.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +478

      Medved2468 19 января, 21:18

      Вовремя вышла новость. Франсиско Хенто скончался вчера, 18 января 2022 года, на 89-м году жизни. Царствие небесное.

      3
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      Рейтинг: +2553

      Enter2006 > Medved2468 19 января, 21:27

      Боже, упокой его душу, Франсиско Хенто. И дай нам сил жить хотя бы столько лет как Франсиско Хенто! С нашим 3,14дарасом бункерным и до пенсии в 65лет не доживёшь...

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