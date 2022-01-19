Роналду уйдет из «Манчестер Юнайтед», если клуб по итогам сезона не выйдет в ЛЧ (AS)

Цель форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду – выступление в Лиге чемпионов. Если англичане по итогам сезона туда не выйдут, португалец сменит клуб.

Дело в том, что Роналду в течение карьеры намерен как минимум повторить рекорд Франсиско Хенто по победам в Лиге чемпионов. У испанца их шесть.

В активе Роналду 5 побед в Лиге чемпионов.

Он вернулся в «МЮ» летом.

За португальца заплатили 15 миллионов евро.

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