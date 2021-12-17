Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?
    2 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    3 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?

    Кубок Италии. «Фиорентина» без Кокорина обыграла «Наполи» в матче с 7 голами и 3 удалениями

    В 1/8 финала Кубка Италии «Фиорентина» на выезде победила «Наполи» со счетом 5:2.

    Российский нападающий Александр Кокорин весь матч провел в запасе.

    В ходе игры красные карточки получили Бартломей Дронговски, Ирвинг Лосано и Фабиан Руис.

    За «Фиорентину» дебютировал Кшиштоф Пентек, который забил четвертый гол своей команды.

    Италия. Кубок. 1/8 финала

    Наполи – Фиорентина – 2:5 (1:1)

    Голы: 0:1 – Влахович, 41; 1:1 – Мертенс, 44; 1:2 – Бираги, 57; 2:2 – Петанья, 90+5; 2:3 – Венути, 105+1; 2:4 – Пентек, 108: 2:5 – Мале, 119.

    Удаления: Лосано, 84; Руис, 90+3 – Дронговски, 45+2.

    Календарь Кубка Италии

    Результаты Кубка Италии

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:42
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +104

      Дубина 27 минут назад

      Матч бомба,Сашка Кокорин молодца две голевые и гол!! зенит уже личный самолет отправил в Италию за Русской звездой!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +234

      3meeeD > Дубина 20 минут назад

      Спешу огорчить ,на лету Сашку Бавария перехватила,на данный момент Реал на бомбардировщики пытается отбить санька

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92912
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68471
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru