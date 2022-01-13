Кубок Италии. «Фиорентина» без Кокорина обыграла «Наполи» в матче с 7 голами и 3 удалениями

В 1/8 финала Кубка Италии «Фиорентина» на выезде победила «Наполи» со счетом 5:2.
Российский нападающий Александр Кокорин весь матч провел в запасе.
В ходе игры красные карточки получили Бартломей Дронговски, Ирвинг Лосано и Фабиан Руис.
За «Фиорентину» дебютировал Кшиштоф Пентек, который забил четвертый гол своей команды.
Италия. Кубок. 1/8 финала
Наполи – Фиорентина – 2:5 (1:1)
Голы: 0:1 – Влахович, 41; 1:1 – Мертенс, 44; 1:2 – Бираги, 57; 2:2 – Петанья, 90+5; 2:3 – Венути, 105+1; 2:4 – Пентек, 108: 2:5 – Мале, 119.
Удаления: Лосано, 84; Руис, 90+3 – Дронговски, 45+2.
Источник: «Бомбардир»