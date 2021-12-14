Левандовски повторил рекорд Мюллера по голам в Бундеслиге за календарный год. В 2021-м остался один тур

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски сделал дубль в матче 16-го тура Бундеслиги со «Штутгартом» (5:0).
Поляк забил 42 мяча в Бундеслиге в календарном году и повторил рекорд экс-форварда «Баварии» Герда Мюллера, который был установлен в 1972 году.
У Левандовски есть один тур (матч с «Вольфсбургом» 17 декабря), чтобы стать новым рекордсменом по этому показателю.
- Левандовски – лучший бомбардир этого сезона Бундеслиги с 18-ю голами.
- Поляк забил 9 голов в 6 матчах Лиги чемпионов.
- Он занял 2-е место в голосовании за «Золотой мяч»-2021.
Источник: Gracenote