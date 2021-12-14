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    Левандовски повторил рекорд Мюллера по голам в Бундеслиге за календарный год. В 2021-м остался один тур

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски сделал дубль в матче 16-го тура Бундеслиги со «Штутгартом» (5:0).

    Поляк забил 42 мяча в Бундеслиге в календарном году и повторил рекорд экс-форварда «Баварии» Герда Мюллера, который был установлен в 1972 году.

    У Левандовски есть один тур (матч с «Вольфсбургом» 17 декабря), чтобы стать новым рекордсменом по этому показателю.

    • Левандовски – лучший бомбардир этого сезона Бундеслиги с 18-ю голами.
    • Поляк забил 9 голов в 6 матчах Лиги чемпионов.
    • Он занял 2-е место в голосовании за «Золотой мяч»-2021.

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    Источник: Gracenote

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    14.12.2021 23:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11332

      DeStar 4 минуты назад

      ставим на гол лёвы)

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