Экс-координатор академии «Барселоны» Бенайжес обвиняется в сексуальном насилии в отношении детей

Бывший координатор и тренер академии «Барселоны» Альберт Бенайжес вскоре может предстать перед судом. Несколько бывших выпускников каталонской школы сообщили о сексуальном насилии со стороны функционера.

Они утверждают, что в период 1980-1990 годов, когда они были несовершеннолетними, Бенайжес приставал к ним на сексуальной почве и между ними был физический контакт. Разбирательства продолжаются.