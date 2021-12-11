Экс-координатор академии «Барселоны» Бенайжес обвиняется в сексуальном насилии в отношении детей

Бывший координатор и тренер академии «Барселоны» Альберт Бенайжес вскоре может предстать перед судом. Несколько бывших выпускников каталонской школы сообщили о сексуальном насилии со стороны функционера.
Они утверждают, что в период 1980-1990 годов, когда они были несовершеннолетними, Бенайжес приставал к ним на сексуальной почве и между ними был физический контакт. Разбирательства продолжаются.
- Бенайжес не работал в клубе с 2011 года, но вернулся в этом году после победы Жоана Лапорты на президентских выборах.
- 2 декабря Бенайжес был уволен.
- После 2011 года он работал в ОАЭ, Мексике, Японии.
Источник: Sport.es