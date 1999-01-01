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    Экс-координатор академии «Барселоны» Бенайжес обвиняется в сексуальном насилии в отношении детей

    Бывший координатор и тренер академии «Барселоны» Альберт Бенайжес вскоре может предстать перед судом. Несколько бывших выпускников каталонской школы сообщили о сексуальном насилии со стороны функционера.

    Они утверждают, что в период 1980-1990 годов, когда они были несовершеннолетними, Бенайжес приставал к ним на сексуальной почве и между ними был физический контакт. Разбирательства продолжаются.

    • Бенайжес не работал в клубе с 2011 года, но вернулся в этом году после победы Жоана Лапорты на президентских выборах.
    • 2 декабря Бенайжес был уволен.
    • После 2011 года он работал в ОАЭ, Мексике, Японии.

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    Источник: Sport.es

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