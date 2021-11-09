«Аталанта» не собирается отпускать Миранчука

Спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори отреагировал на слухи о будущем полузащитника Алексея Миранчука.

По информации Calciomercato, интерес к россиянину проявляют «Торино», «Сассуоло» и «Сампдория».

Туринский клуб считается фаворитом в гонке за 26-летним хавбеком.

Сам Миранчук недоволен количеством игровой практики – 8 матчей в этом сезоне.

«Это фейковые новости. Об Алексее мы ни с кем не говорили и не намерены его отпускать», – сказал Сартори.

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