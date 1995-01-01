«Аталанта» не собирается отпускать Миранчука

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +129

      3meeeD 10 минут назад

      Отпустите су.и игрок норм

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      Рейтинг: +9171

      Fusballer 18 минут назад

      Не всю скамейку ещё отполировал.

      0
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      Рейтинг: +1125

      GreyDM 31 минуту назад

      Ну и п...доры сами играть не даёте, и другим палки в колёса...Про Лёху вообще молчу, парень талантливый, а приходится у самодура на лавке сидеть.

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