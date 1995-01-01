Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    2 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?

    ⚽ РПЛ. «Сочи» играет с «Арсеналом», «Химки» примут «Урал»

    Сегодня, 31 октября, 13-й тур РПЛ продолжается тремя матчами. Сначала «Уфа» дома победила «Ахмат» (1:0).

    Затем в Туле начался матч между «Арсеналом» и «Сочи». «Химки» сыграют с «Уралом».

    Россия. РПЛ. 13-й тур

    Арсенал (Тула) – Сочи

    31 октября, 16:30 мск

    Химки – Урал (Екатеринбург)

    31 октября, 19:00 мск

    Уфа – Ахмат (Грозный) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Агаларов, 58.

    Рубин (Казань) – ЦСКА (Москва) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Костюков, 90+1.

    Спартак (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Литвинов, 78; 1:1 – Глебов, 90+5.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Краснодар – Крылья Советов (Самара) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Сарвели, 43.

    Удаления: нет – Иванисеня, 89 (вторая ж.к.).

    Нижний Новгород – Локомотив (Москва) – 1:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Берковский, 31; 1:1 – Жемалетдинов, 38; 1:2 – Миладинович, 90+5 (в свои ворота).

    Текстовая онлайн-трансляция

    Зенит (Санкт-Петербург) – Динамо (Москва) – 4:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Клаудиньо, 8; 1:1 – Фомин, 56 (с пенальти); 2:1 – Вендел, 67; 3:1 – Дзюба, 69; 4:1 – Ракицкий, 85.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:50
    Комментарии29
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14076

      paracetamol 6 часов назад

      У коней, свиней и быков хреновые физруки!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1083

      БОМЖАРНИК > paracetamol 6 часов назад

      хаха))) А у бомжарника топ!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1800

      Ziklop > БОМЖАРНИК 5 часов назад

      у тебя тренер есть?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5747

      mamba9090909 > БОМЖАРНИК 5 часов назад

      Твой тренер в Кащенко работает, он там топ.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14076

      paracetamol > БОМЖАРНИК 4 часа назад

      Да уж рыл, с их физруком, наказал по-полной!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +247

      неразгибаемый спартак > mamba9090909 3 часа назад

      это новый вид тренера
      он не топ он СТОП причем полный ))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +484

      Вонючая бомжарня > paracetamol 21 минуту назад

      Своего ушлепана вспомни в его бытность в Уфе, когда в его распоряжении ни админресурса, ни судей, ни газстрёма не было. Вот где слёзы крокодильи и унылая днина донная

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8241

      Alekxei Z. 8 часов назад

      Упустил ?
      Да если честно , Спартак и не наиграл на победу.
      Пришла обороточка за Динамо.
      Бог не фраер.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1946

      Валерий1965 30 октября, 15:40

      Удачи Рубину, Ростову и Нижнему!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3418

      Питерский князь 30 октября, 12:52

      Праздник души.
      Теперь осталось в мАскву приехать и тр.а.хнуть ваших жон.
      :))))
      Короче, Питер вляпался в вас, как в гуно.
      :))))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11467

      Литейный4 30 октября, 12:28

      Страна желает мужикам расслабится и надругаться над срамтаком. Гыгыгы

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1083

      БОМЖАРНИК > Литейный4 30 октября, 12:45

      Мужики в душе зенита расслабляются)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8241

      Alekxei Z. > Литейный4 9 часов назад

      Вот что ты пропи..р несёшь ?
      Давай , приезжай, надругайся , герой петушарни !!!
      Ты себя что ли мужиком назвал ?
      Может и за базар ответишь ?
      Приезжай , язык отрежут и в задницу засунут.
      ГЫ ГЫ ГЫ

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14076

      paracetamol 29 октября, 17:41

      Ну чё, менты, смазку для заднего прохода приготовили?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3364

      tarasofka 29 октября, 09:34

      валере уже можно ставить раскладушку на газпром-арене. и ждём после игры пополнение расширенного списка сборной, в динамо точно откопает сегодня кого-нибудь.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1083

      БОМЖАРНИК > tarasofka 29 октября, 09:56

      Под чем ты?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3364

      tarasofka > БОМЖАРНИК 29 октября, 10:06

      встречный вопрос: а под чем ты? высунешь своё рыло сюда после матча, чтобы подтвердить, как сдсв победит в питере? можешь даже заранее уже лепить отмазки, что москвич карасёв подсуживал зениту.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1083

      БОМЖАРНИК > tarasofka 29 октября, 10:10

      Не там ни карась рулит,а дюков в месте с питерской шайкой))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +332

      хряк СМ > БОМЖАРНИК 29 октября, 14:47

      Карась наш лучший судья, слезь со стула кишки порвал.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1083

      БОМЖАРНИК 29 октября, 08:38

      МВД нагнет лазурятник.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12639

      ilichkadr > БОМЖАРНИК 29 октября, 09:46

      Вместо МВД там ВТБ и ни одного полицая.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1800

      Ziklop > БОМЖАРНИК 5 часов назад

      ну как, нагнулся мазохоист, получил удовольствие?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1083

      БОМЖАРНИК > Ziklop 5 часов назад

      Получает удовольствие бревно лазурное в раздевалке от клавдии и иранца, и ты на пару)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1800

      Ziklop > БОМЖАРНИК 5 часов назад

      ты повизгиваешь свинка, повизгивай дальше михалыч.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1083

      БОМЖАРНИК > Ziklop 5 часов назад

      Второго хрюкать начну от позора бомжарни в Турине)
      Да вся страна будет радоваться,что газпром попустили)
      Стыдно будет за дырявый пробитый голубой флагман)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1800

      Ziklop > БОМЖАРНИК 1 час назад

      ты фся страна и есть, мания секты.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1083

      БОМЖАРНИК > Ziklop 35 минут назад

      Вся страна Вася болеет за Спартак,а именно 60%,30% за коней и 10% за остальной весь шлак,а за бомжей именно 0,98%)))))))) Большинство Питерских дядек болеет за великий Спартак,ну а остальные детвора,которой раздают билеты в подворотнях и футболки 7-1.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11888

      житель СПб 29 октября, 08:37

      Ждем очень интересных матчей! Особенно - Зенит-Динамо! Это будет смотр динамовской молодежи и линии игры - смогут они ее выдержать в игре с Зенитом? Или нет?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2361

      Красногорск_Фан > житель СПб 29 октября, 10:11

      По любым итогам игры будут выпускаться новые футболки. Однозначно. Но самое главное как вы написали - все будут рады ели игра будет интересной

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90706
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67949
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru