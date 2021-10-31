⚽ РПЛ. «Сочи» играет с «Арсеналом», «Химки» примут «Урал»

Сегодня, 31 октября, 13-й тур РПЛ продолжается тремя матчами. Сначала «Уфа» дома победила «Ахмат» (1:0).
Затем в Туле начался матч между «Арсеналом» и «Сочи». «Химки» сыграют с «Уралом».
Россия. РПЛ. 13-й тур
31 октября, 16:30 мск
31 октября, 19:00 мск
Уфа – Ахмат (Грозный) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Агаларов, 58.
Рубин (Казань) – ЦСКА (Москва) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Костюков, 90+1.
Спартак (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Литвинов, 78; 1:1 – Глебов, 90+5.
Краснодар – Крылья Советов (Самара) – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Сарвели, 43.
Удаления: нет – Иванисеня, 89 (вторая ж.к.).
Нижний Новгород – Локомотив (Москва) – 1:2 (1:1)
Голы: 1:0 – Берковский, 31; 1:1 – Жемалетдинов, 38; 1:2 – Миладинович, 90+5 (в свои ворота).
Зенит (Санкт-Петербург) – Динамо (Москва) – 4:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Клаудиньо, 8; 1:1 – Фомин, 56 (с пенальти); 2:1 – Вендел, 67; 3:1 – Дзюба, 69; 4:1 – Ракицкий, 85.