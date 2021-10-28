Роналду и Джорджина ждут двойню. У португальца будет шестеро детей

Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду сообщил, что у его девушки Джорджины Родригес должны родиться близнецы.

«Рад сообщить, что мы ждем близнецов. Наши сердца полны любви. Не можем дождаться встречи с вами», – написал Роналду.

Сообщалось, что Джорджина находится на 12-й неделе беременности.

В 2010 году от неизвестной матери родился Криштиану-младший.

В 2017-м от суррогатной матери родились Ева и Матео, а Джорджина в этом же году родила Алану Мартину.