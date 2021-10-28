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  • Роналду и Джорджина ждут двойню. У португальца будет шестеро детей

Роналду и Джорджина ждут двойню. У португальца будет шестеро детей

28 октября 2021, 18:12
11

Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду сообщил, что у его девушки Джорджины Родригес должны родиться близнецы.

«Рад сообщить, что мы ждем близнецов. Наши сердца полны любви. Не можем дождаться встречи с вами», – написал Роналду.

  • Сообщалось, что Джорджина находится на 12-й неделе беременности.
  • В 2010 году от неизвестной матери родился Криштиану-младший.
  • В 2017-м от суррогатной матери родились Ева и Матео, а Джорджина в этом же году родила Алану Мартину.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Криштиану Роналду
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Роналду Криштиану
Комментарии (11)
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BlackMurder
1635434069
Засадил в девятку
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"supermax"
1635434211
очередной дубль))...голеадор есть голеадор))
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Красногорск_Фан
1635434303
Достойный ответ на камингауты )))
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Sedoi_Goblin
1635434926
Маткап хапнут))))))
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OBOLEV
1635436390
как раз после такого и начинаешь думать что он гай. Думается что ей подсадили детей. Хотя мне лично все равно кто гей а кто натурал. Главное чтобы не п*д*р по жизни.
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Мост
1635437032
На каждого ребенка по золотому мячу!
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ab15488
1635438379
Роналду и тут не промазал))
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raritet
1635439521
Вот это настоящее счастье.
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general.lizyukov
1635448285
А у нас бы по миллиону за каждого получил ))) и гектар земли на Дальнем Востоке. Переезжай к нам, тут ты лет до 50-ти играть сможешь
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Снег
1635597695
Хохлы Бомбардира! Вы и тут обоср...сь...Не может у ДЕВУШКИ никто родится, только у женщины. Вы не только русский язык не знаете, вы напрасно нашли работу в России. Вы бесите своей безграмотностью.
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