Мюллер извинился за 0:5 с «Боруссией» М: «Не смогли завести наш баварский двигатель»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал разгромное поражение от «Боруссии» М (0:5) в Кубке Германии.

«Мы так и не смогли завести наш баварский двигатель. Мы можем только извиниться перед фанатами и «Боруссией».

Все сыграли катастрофически плохо, за исключением Нойера. Никогда не испытывал ничего подобного. Трудно осознать это.

Мы должны оставить это поражение позади, потому что в субботу у нас новая игра», – сказал Мюллер.

«Бавария» потерпела самое крупное поражение в Кубке Германии в своей истории.

Впервые за 43 года «Бавария» проиграла с разницей в пять голов.

В 1978-м «Фортуна» победила мюнхенцев со счетом 7:1.

«Бавария» прервала 84-матчевую голевую серию. До мирового рекорда оставалось 12 игр