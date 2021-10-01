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    Мюллер извинился за 0:5 с «Боруссией» М: «Не смогли завести наш баварский двигатель»

    Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал разгромное поражение от «Боруссии» М (0:5) в Кубке Германии.

    «Мы так и не смогли завести наш баварский двигатель. Мы можем только извиниться перед фанатами и «Боруссией».

    Все сыграли катастрофически плохо, за исключением Нойера. Никогда не испытывал ничего подобного. Трудно осознать это.

    Мы должны оставить это поражение позади, потому что в субботу у нас новая игра», – сказал Мюллер.

    • «Бавария» потерпела самое крупное поражение в Кубке Германии в своей истории.
    • Впервые за 43 года «Бавария» проиграла с разницей в пять голов.
    • В 1978-м «Фортуна» победила мюнхенцев со счетом 7:1.

    «Бавария» прервала 84-матчевую голевую серию. До мирового рекорда оставалось 12 игр

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт «Баварии»

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    Сегодня, 17:19
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2037

      Радио1000шумеров 40 минут назад

      "Все сыграли катастрофически плохо, за исключением Нойера". Ну да, Нойер просто блестяще сыграл, всего лишь сухая пятишка, а ведь мог бы и по горлу полоснуть ©...

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      Рейтинг: -49

      Вот оно чё Михалыч 1 час назад

      не смогли завести наш баварский двигатель====А шо так ? Клапана перегорели али бензин некачественный ? ))) Или пробег за 500 тыщ км ? А ишо говорят што Байерише моторен верке это надежно. )))

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      Рейтинг: +2037

      Радио1000шумеров > Вот оно чё Михалыч 45 минут назад

      Спepмy с твоей задницы в бак залили, вот двигатель и не завелся...

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