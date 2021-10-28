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  • Мюллер извинился за 0:5 с «Боруссией» М: «Не смогли завести наш баварский двигатель»

Мюллер извинился за 0:5 с «Боруссией» М: «Не смогли завести наш баварский двигатель»

28 октября 2021, 17:19
2

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал разгромное поражение от «Боруссии» М (0:5) в Кубке Германии.

«Мы так и не смогли завести наш баварский двигатель. Мы можем только извиниться перед фанатами и «Боруссией».

Все сыграли катастрофически плохо, за исключением Нойера. Никогда не испытывал ничего подобного. Трудно осознать это.

Мы должны оставить это поражение позади, потому что в субботу у нас новая игра», – сказал Мюллер.

  • «Бавария» потерпела самое крупное поражение в Кубке Германии в своей истории.
  • Впервые за 43 года «Бавария» проиграла с разницей в пять голов.
  • В 1978-м «Фортуна» победила мюнхенцев со счетом 7:1.

«Бавария» прервала 84-матчевую голевую серию. До мирового рекорда оставалось 12 игр

Источник: сайт «Баварии»
Германия. Кубок Бавария Боруссия М Мюллер Томас
Комментарии (2)
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teodogat
1635453358
Не смогли завести, вот в чем причина оказывается, и кривоногие Упомекано с Эрнандесом ни при чем.
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PNZ1985
1635495286
Это необходимое условие для прогресса команды, забвение результатами не должно туманить разум команде. Надеюсь этот урок будет досадным недоразумением!
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