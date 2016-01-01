Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?
    2 Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    3 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?

    «Бавария» прервала 84-матчевую голевую серию. До мирового рекорда оставалось 12 игр

    В 1/16 финала Кубка Германии «Бавария» была разгромлена менхенгладбахской «Боруссией» со счетом 0:5.

    Прервалась результативная серия мюнхенской команды, которая насчитывала 84 матча.

    Баварцы упустили шанс побить мировой рекорд. С 1936 по 1939 год «Ривер Плейт» забивал как минимум один гол в 96 играх кряду.

    В последний раз «Бавария» не смогла ни разу отличиться в феврале 2020 года в матче с «РБ Лейпциг» (0:0).

    «Бавария» потерпела самое крупное поражение в Кубке Германии в своей истории

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sports Center ESPN

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:32
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1305

      PNZ1985 40 минут назад

      Она уже величайшая в 21 веке

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90621
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67917
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru