«Бавария» прервала 84-матчевую голевую серию. До мирового рекорда оставалось 12 игр

В 1/16 финала Кубка Германии «Бавария» была разгромлена менхенгладбахской «Боруссией» со счетом 0:5.

Прервалась результативная серия мюнхенской команды, которая насчитывала 84 матча.

Баварцы упустили шанс побить мировой рекорд. С 1936 по 1939 год «Ривер Плейт» забивал как минимум один гол в 96 играх кряду.

В последний раз «Бавария» не смогла ни разу отличиться в феврале 2020 года в матче с «РБ Лейпциг» (0:0).

«Бавария» потерпела самое крупное поражение в Кубке Германии в своей истории