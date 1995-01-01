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    Роналду – после 0:5 от «Ливерпуля»: «Фанаты «МЮ» заслуживают большего. Виноваты только мы»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отреагировал на разгромное поражение от «Ливерпуля» (0:5) в девятом туре АПЛ.

    «Иногда мы получаем не тот результат, за который боремся. Иногда мы получаем не тот результат, что нам нужен. Только мы виноваты и ответственны за это.

    Наши фанаты снова потрясающе нас поддерживали. Они заслуживают большего, гораздо большего, и мы должны сделать это. Время настало», – написал португалец в инстаграме.

    • «МЮ» потерпел крупнейшее в истории домашнее поражение от «Ливерпуля».
    • Команда идет на 7-м месте в таблице АПЛ.
    • 36-летний Роналду не забил в 4 турах чемпионата подряд.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм Криштиану Роналду

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    Сегодня, 10:54
    Комментарии2
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      Рейтинг: +26008

      silver29 1 час назад

      МЮ следующие пять безответных банок пропустят через 50-т лет, мы уже в следующем матче от Лестера (((((((((((((((

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      Рейтинг: +8309

      Fusballer 2 часа назад

      Одинаковые песенки поют после разгромов.

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