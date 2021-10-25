Роналду – после 0:5 от «Ливерпуля»: «Фанаты «МЮ» заслуживают большего. Виноваты только мы»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отреагировал на разгромное поражение от «Ливерпуля» (0:5) в девятом туре АПЛ.

«Иногда мы получаем не тот результат, за который боремся. Иногда мы получаем не тот результат, что нам нужен. Только мы виноваты и ответственны за это.

Наши фанаты снова потрясающе нас поддерживали. Они заслуживают большего, гораздо большего, и мы должны сделать это. Время настало», – написал португалец в инстаграме.