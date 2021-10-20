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    «Зенит» сыграет с «Ювентусом» в лазурной форме

    «Зенит» определился с игровой формой на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса». Россияне выйдут в лазурном.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры на петербургской «Газпром Арене».

    • «Ювентус» лидирует в группе, «Зенит» идет 3-м.
    • Команды не играли друг против друга с 2008 года, когда были в одной группе Лиги чемпионов (победа «Ювентуса» и ничья).
    • «Зенит» проиграл 2 последних матча в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Зенита»

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    Сегодня, 12:40
    Комментарии1
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      Рейтинг: +298

      Землякруглая 7 минут назад

      Лазурный цвет – это чистый оттенок голубого. Гыгы. Самый цвет для гейского зловонного СБГТ клуба.

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