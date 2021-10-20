«Зенит» сыграет с «Ювентусом» в лазурной форме

«Зенит» определился с игровой формой на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса». Россияне выйдут в лазурном.
«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры на петербургской «Газпром Арене».
- «Ювентус» лидирует в группе, «Зенит» идет 3-м.
- Команды не играли друг против друга с 2008 года, когда были в одной группе Лиги чемпионов (победа «Ювентуса» и ничья).
- «Зенит» проиграл 2 последних матча в РПЛ.
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Источник: твиттер «Зенита»