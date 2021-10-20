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«Зенит» сыграет с «Ювентусом» в лазурной форме

20 октября 2021, 12:40
11

«Зенит» определился с игровой формой на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса». Россияне выйдут в лазурном.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры на петербургской «Газпром Арене».

  • «Ювентус» лидирует в группе, «Зенит» идет 3-м.
  • Команды не играли друг против друга с 2008 года, когда были в одной группе Лиги чемпионов (победа «Ювентуса» и ничья).
  • «Зенит» проиграл 2 последних матча в РПЛ.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Зенита»
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Зенит Ювентус
Комментарии (11)
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Sanches65
1634730744
Нормальный цвет для петушиного клуба.
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portero
1634731205
Надежда ослепить Юаентус, на игру мало надежды, ничейка будет чудом...
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NewLife
1634736502
На западе к голубым норм относятся, зюба даже может семью зарегистрировать с азмункой.
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lordmrv
1634738185
Не смотря на тридварасов, считающих себя болельщиками Зенита (тарасофка, пидороцевал, простите, парацетамол) и обсирающих другие клубы и его болел, я все же верю, что у Зенита много нормальных поклонников. Поэтому я все равно сегодня буду поддерживать Зенит в противостоянии с Юве.
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Ганнибал Лектор
1634739117
Удачи Зениту!
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paracetamol
1634748597
В лазурной форме Зениту везет!
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Hektor 84
1634752558
Какая разница в какой отдерут
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DemSerg
1634761753
Новость дня.
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