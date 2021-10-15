Витория: «Спартак» готов к большим матчам, ждем их с нетерпением» :))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился ожиданиями от ближайших встреч. Команда к ним готова.

– Впереди очень сложный отрезок: «Динамо», «Лестер» и «Зенит». Чего больше у вас перед этими играми – тревоги или уверенности?

– Во-первых, мы ждем побед. Матч с «Динамо» действительно важный. Нас ждет очень сильный соперник. Возможно, это даже хорошо, потому что уровень концентрации у игроков будет высокий. Все будут максимально сосредоточены.

После «Динамо» у нас будет еще три дня на подготовку к «Лестеру», потом столько же – к «Зениту». Сложный отрезок, соперники очень сильные, но мы не испытываем ни страха, ни тревоги. Мы готовы к большим матчам и ждем их с нетерпением.