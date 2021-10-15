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  • Витория: «Спартак» готов к большим матчам, ждем их с нетерпением»

Витория: «Спартак» готов к большим матчам, ждем их с нетерпением»

15 октября 2021, 20:37
5

Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился ожиданиями от ближайших встреч. Команда к ним готова.

– Впереди очень сложный отрезок: «Динамо», «Лестер» и «Зенит». Чего больше у вас перед этими играми – тревоги или уверенности?

– Во-первых, мы ждем побед. Матч с «Динамо» действительно важный. Нас ждет очень сильный соперник. Возможно, это даже хорошо, потому что уровень концентрации у игроков будет высокий. Все будут максимально сосредоточены.

После «Динамо» у нас будет еще три дня на подготовку к «Лестеру», потом столько же – к «Зениту». Сложный отрезок, соперники очень сильные, но мы не испытываем ни страха, ни тревоги. Мы готовы к большим матчам и ждем их с нетерпением.

  • Матч с «Динамо» состоится завтра, 16 октября.
  • «Спартак» идет в РПЛ 7-м.
  • Витория назначен летом.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Португалия. Примейра Спартак Витория Руй
Комментарии (5)
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житель СПб
1634320900
Действительно сложный период. Он тоже будет показательным для Спартака...
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haxxproxx
1634321762
Витория: «Спартак» готов к большим матчам, ждем их с нетерпением» :))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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portero
1634326601
Завтра уже увидим, как Руй готов....
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житель СПб
1634351494
Меня что раздражает в подобных высказываниях - это предварительная пафосность. Пусть учит русские поговорки! (Не говори гоп...). А потом - говори! А так - если ничего не говорил - и претензий не будет при плохом результате. А при таких словах, таких обещаниях - проигрывать просто нельзя.
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serppion
1634981373
Честнее было бы Рую сказать: проиграем, но не позорно, всего с разницей в мяч-другой.
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