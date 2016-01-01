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    Витория: «Спартак» готов к большим матчам, ждем их с нетерпением»

    Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился ожиданиями от ближайших встреч. Команда к ним готова.

    – Впереди очень сложный отрезок: «Динамо», «Лестер» и «Зенит». Чего больше у вас перед этими играми – тревоги или уверенности?

    – Во-первых, мы ждем побед. Матч с «Динамо» действительно важный. Нас ждет очень сильный соперник. Возможно, это даже хорошо, потому что уровень концентрации у игроков будет высокий. Все будут максимально сосредоточены.

    После «Динамо» у нас будет еще три дня на подготовку к «Лестеру», потом столько же – к «Зениту». Сложный отрезок, соперники очень сильные, но мы не испытываем ни страха, ни тревоги. Мы готовы к большим матчам и ждем их с нетерпением.

    • Матч с «Динамо» состоится завтра, 16 октября.
    • «Спартак» идет в РПЛ 7-м.
    • Витория назначен летом.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 20:37
    Комментарии3
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      Рейтинг: +53142

      portero 5 минут назад

      Завтра уже увидим, как Руй готов....

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      Рейтинг: +185

      haxxproxx 1 час назад

      Витория: «Спартак» готов к большим матчам, ждем их с нетерпением» :))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +11078

      житель СПб 1 час назад

      Действительно сложный период. Он тоже будет показательным для Спартака...

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