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    Семин – об уходе Миранчука из «Аталанты»: «А кто ему гарантирует место в другом клубе?»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал информацию о возможном уходе Алексея Миранчука из «Аталанты».

    «Леша знает ситуацию лучше, чем я. Ему и принимать решение. Стоит ли уходить? А кто ему гарантирует место в другом клубе? Леша сам примет решение. У меня нет понимания, почему Миранчук не так часто играет. Но ему просто не давали шанса проявить себя», – сказал Семин.

    • Ранее сообщалось, что Миранчук может уйти из «Аталанты» в январе, если продолжит оставаться на скамейке.
    • Он не появлялся на поле в четырех последних встречах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +22

      printer555 1 час назад

      Он 0

      0
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      Рейтинг: +7551

      Fusballer 2 часа назад

      В РПЛ если только будет в старте. И то не факт.

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