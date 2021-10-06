Семин – об уходе Миранчука из «Аталанты»: «А кто ему гарантирует место в другом клубе?»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал информацию о возможном уходе Алексея Миранчука из «Аталанты».

«Леша знает ситуацию лучше, чем я. Ему и принимать решение. Стоит ли уходить? А кто ему гарантирует место в другом клубе? Леша сам примет решение. У меня нет понимания, почему Миранчук не так часто играет. Но ему просто не давали шанса проявить себя», – сказал Семин.