Николич – о 0:2 с «Лацио»: «Не нужно быть экспертом, чтобы видеть спад в игре «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич высказался о спаде в игре команды после поражения от «Лацио» (0:2) во 2-м туре группового этапа Лиги Европы.
– Команда не может выиграть четыре матча подряд. Можно ли сказать, что у команды спад?
– Не нужно быть экспертом, чтобы это видеть. И посмотреть на состав. Я сказал, что собрали всех здоровых. В принципе, так и происходит последние три игры. Поэтому я и не хочу злиться и тем более говорить плохие слова про команду. Парни собирают все свои силы. Есть игроки, которые играют на непривычных для себя позициях.
- В последних 4 матчах «Локо» забил 1 гол.
- Российская команда опустилась на последнее место в группе ЛЕ.
- 3 октября москвичи примут «Ростов» в 10-м туре РПЛ.
Источник: сайт «Локомотива»