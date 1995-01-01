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    Николич – о 0:2 с «Лацио»: «Не нужно быть экспертом, чтобы видеть спад в игре «Локомотива»

    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич высказался о спаде в игре команды после поражения от «Лацио» (0:2) во 2-м туре группового этапа Лиги Европы.

    – Команда не может выиграть четыре матча подряд. Можно ли сказать, что у команды спад?

    – Не нужно быть экспертом, чтобы это видеть. И посмотреть на состав. Я сказал, что собрали всех здоровых. В принципе, так и происходит последние три игры. Поэтому я и не хочу злиться и тем более говорить плохие слова про команду. Парни собирают все свои силы. Есть игроки, которые играют на непривычных для себя позициях.

    • В последних 4 матчах «Локо» забил 1 гол.
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    Источник: сайт «Локомотива»

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    Сегодня, 07:47
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1060

      balam 7 минут назад

      2 гол это что,спад?раздолбайство

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      Рейтинг: +1045

      ab15488 55 минут назад

      Локо осуществил 4 или 5 покупок в последнее трансферное окно, где все эти люди?! И тревожит спад команды перед матчами сборных. И так забивать некому, а если Смолов опять задепрессует будет совсем печально

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      Рейтинг: +12160

      ilichkadr 1 час назад

      "Не нужно быть экспертом, чтобы это видеть."
      Продолжая словами В.С. Черномырдина "Наша непосредственная задача сегодня — определиться, где мы сегодня вместе с вами находимся."

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      Рейтинг: +10565

      житель СПб 2 часа назад

      Опять 25... Какой спад в начале футбольного года?! Просто не хотят работать, а уменьшение зарплат в футболе не предусмотрено - как предусмотрено везде (в той или иной форме). Паразитизм процветает.

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      Рейтинг: +6204

      Антибиотик > житель СПб 7 минут назад

      Локомотив купил восемь новичков, которые не проходили сборы. Константин Марадишвили , Алексис Бека-Бека, Джирано Керк, Наир Тикнизян, Тин Едвай, Максим Ненахов, Кирилл Зинович, Фаустино Анджорин. Команда абсолютно не сыгранная, а может еще просто тренер не вытягивает.

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      Рейтинг: +2455

      yorgenbarenz 2 часа назад

      Запретить законодательно футбольных агентов.Преследовать их,когда переберутся в подполье.Как диверсантов.Из-за этих вальяжных паразитов в наших клубах процветают делячество и распилы.Кто-то скажет: А как же в других странах?!-В других странах не порезвишься особо-дорога в тюрьму там гладкая.Агенты,будучи социальными паразитами,ловят рыбку в мутной воде.Им глубоко наплевать на интересы болельщиков,престиж Родины.Поэтому,в наших клубах играют бездари за очень хорошие деньги.Думаете,они все деньги получают на руки,что прописаны в контрактах?-Сомневаюсь я,однако....

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      Рейтинг: +462

      Файдаэн > yorgenbarenz 1 час назад

      Всё правильно, до слов "А как же в других странах?"




      Правильный ответ: точно так же. По Райоле давно плачет статья 154 УК РСФСР "Спекуляция". Агентишки - бич современного футбола.

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