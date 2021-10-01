Николич – о 0:2 с «Лацио»: «Не нужно быть экспертом, чтобы видеть спад в игре «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич высказался о спаде в игре команды после поражения от «Лацио» (0:2) во 2-м туре группового этапа Лиги Европы.

– Команда не может выиграть четыре матча подряд. Можно ли сказать, что у команды спад?

– Не нужно быть экспертом, чтобы это видеть. И посмотреть на состав. Я сказал, что собрали всех здоровых. В принципе, так и происходит последние три игры. Поэтому я и не хочу злиться и тем более говорить плохие слова про команду. Парни собирают все свои силы. Есть игроки, которые играют на непривычных для себя позициях.