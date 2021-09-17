Немецкий футбольный союз вслед за УЕФА выступил против проведения ЧМ каждые два года

DFB (Немецкий футбольный союз) поддержал УЕФА в вопросе возможного реформирования чемпионата мира. В Германии тоже не хотели бы, чтобы мировой чемпионат проходил каждые два года.
По мнению DFB, учащение чемпионата мира затенит женские и молодежные турниры, которые тоже проводятся летом. Также это повлечет повышенную нагрузку на футболистов.
- Президент УЕФА Александер Чеферин ранее говорил. что УЕФА может бойкотировать чемпионат мира, если он будет проходить раз в 2 года.
- Большинство болельщиков выступает за проведение ЧМ раз в 2 года по результатам опроса ФИФА.
- Следующий чемпионат мира пройдет осенью-зимой 2022 года в Катаре.
Источник: DFB