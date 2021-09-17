Немецкий футбольный союз вслед за УЕФА выступил против проведения ЧМ каждые два года

DFB (Немецкий футбольный союз) поддержал УЕФА в вопросе возможного реформирования чемпионата мира. В Германии тоже не хотели бы, чтобы мировой чемпионат проходил каждые два года.

По мнению DFB, учащение чемпионата мира затенит женские и молодежные турниры, которые тоже проводятся летом. Также это повлечет повышенную нагрузку на футболистов.