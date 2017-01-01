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    Немецкий футбольный союз вслед за УЕФА выступил против проведения ЧМ каждые два года

    DFB (Немецкий футбольный союз) поддержал УЕФА в вопросе возможного реформирования чемпионата мира. В Германии тоже не хотели бы, чтобы мировой чемпионат проходил каждые два года.

    По мнению DFB, учащение чемпионата мира затенит женские и молодежные турниры, которые тоже проводятся летом. Также это повлечет повышенную нагрузку на футболистов.

    • Президент УЕФА Александер Чеферин ранее говорил. что УЕФА может бойкотировать чемпионат мира, если он будет проходить раз в 2 года.
    • Большинство болельщиков выступает за проведение ЧМ раз в 2 года по результатам опроса ФИФА.
    • Следующий чемпионат мира пройдет осенью-зимой 2022 года в Катаре.

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    Источник: DFB

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