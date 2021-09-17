Гендузи – о ничьей с «Локомотивом»: «Мы контролировали игру с 1-й по 87-ю минуту, но пропустили дурацкий гол»

Полузащитник «Марселя» Маттео Гендузи подвел итоги матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Локомотивом» (1:1).

«Огромное разочарование. Мы контролировали игру с 1-й по 87-ю минуту. Пропустили дурацкий гол в концовке. Мы не смогли исправиться с их единственной возможностью забить во втором тайме», – сказал Гендузи.

«Локомотив» играл в меньшинстве большую часть второго тайма.

Москвичи ушли от поражения благодаря голу Анджорина на 89-й минуте.

Баринов – об 1:1 с «Марселем»: «Заработали очко в меньшинстве, это дорогого стоит»