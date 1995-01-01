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    Гендузи – о ничьей с «Локомотивом»: «Мы контролировали игру с 1-й по 87-ю минуту, но пропустили дурацкий гол»

    Полузащитник «Марселя» Маттео Гендузи подвел итоги матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Локомотивом» (1:1).

    «Огромное разочарование. Мы контролировали игру с 1-й по 87-ю минуту. Пропустили дурацкий гол в концовке. Мы не смогли исправиться с их единственной возможностью забить во втором тайме», – сказал Гендузи.

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    Источник: RMC Sport

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    Сегодня, 10:37
    Комментарии5
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      Рейтинг: -468

      СуперПАВ9 40 минут назад

      Дурацкий ты сам

      0
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      Рейтинг: +7695

      Alekxei Z. 1 час назад

      не поспоришь...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +744

      Князев 3 часа назад

      Вы забили "ДУРАЦКИЙ" гол, который нарисовал ваш нападающий. А судья откликнулся на провокацию!!!

      2
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      Рейтинг: +7695

      Alekxei Z. > Князев 1 час назад

      Парень , как у тебя всё запущено....

      0
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      Рейтинг: +69

      Паровоз888 > Alekxei Z. 1 час назад

      Скорее, запущено всё у тебя...

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