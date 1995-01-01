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    Баринов – об 1:1 с «Марселем»: «Заработали очко в меньшинстве, это дорогого стоит»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Марселем» (1:1).

    – Вам действительно с сильным соперником легче играть? Или вы как-то по-другому настраиваетесь?

    – Я б так не сказал, что сильные или слабые соперники. Я настраиваюсь на каждый матч. Был отрезок, который был для меня неприятным: шесть игр, два удаления, четыре жeлтые карточки. Это не лучшая моя игра.

    Я ожидал, что спросите про жeлтые карточки. Но я работаю над этим, и буду работать, чтобы такого больше не повторилось, не удаляться.

    Что сказать по сегодняшней игре: не всe так получалось, как мы планировали, но за самоотдачу, за команду ни к кому нет претензий. Мы бились, верили до последнего, что можем сравнять. Мы заработали очко в меньшинстве, это дорогого стоит.

    • Москвичи ушли от поражения благодаря голу Анджорина на 89-й минуте.
    • Большую часть второго тайма команда играла вдесятером.

    Николич: «Не видел у «Марселя» 100-процентных моментов, кроме гола. Баринов провел сумасшедший матч»

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    Источник: официальный сайт «Локомотива»

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