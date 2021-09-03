«Спартак» назвал заявку на Лигу Европы-2021/22

«Спартак» опубликовал список футболистов, заявленных для участия в групповом этапе Лиги Европы сезона-2021/22.
Вратари: Тимур Акмурзин, Александр Максименко, Даниил Марков, Артeм Ребров, Александр Селихов;
Защитники: Айртон, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Максимилиано Кофрие, Илья Кутепов, Павел Маслов, Николай Рассказов;
Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Руслан Литвинов, Александр Ломовицкий, Резиуан Мирзов, Виктор Мозес, Квинси Промес, Наиль Умяров, Йоррит Хендрикс;
Нападающие: Джордан Ларссон, Георгий Мелкадзе, Эсекьель Понсе, Александр Соболев.
- «Спартак» сыграет с «Наполи», «Лестером» и «Легией».
- Москвичи стартуют в ЛЕ 15 сентября домашним матчем с «Легией».
Источник: Официальный сайт «Спартака»