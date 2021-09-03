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«Спартак» назвал заявку на Лигу Европы-2021/22

3 сентября 2021, 17:13
3

«Спартак» опубликовал список футболистов, заявленных для участия в групповом этапе Лиги Европы сезона-2021/22.

Вратари: Тимур Акмурзин, Александр Максименко, Даниил Марков, Артeм Ребров, Александр Селихов;

Защитники: Айртон, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Максимилиано Кофрие, Илья Кутепов, Павел Маслов, Николай Рассказов;

Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Руслан Литвинов, Александр Ломовицкий, Резиуан Мирзов, Виктор Мозес, Квинси Промес, Наиль Умяров, Йоррит Хендрикс;

Нападающие: Джордан Ларссон, Георгий Мелкадзе, Эсекьель Понсе, Александр Соболев.

Источник: Официальный сайт «Спартака»
Лига Европы Спартак
Комментарии (3)
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Fusballer
1630681322
А Жиго то есть. В целом состав топ. Вперёд к победам!
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paracetamol
1631383338
Вратарей-то, вратарей! Всех 5 штук в ворота поставить?
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