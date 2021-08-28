⚽ Завершился 6-й тур РПЛ. «Зенит» и «Краснодар» победили, «Динамо» и «Локо» сыграли вничью, «Спартак» уступил «Сочи»

Россия. РПЛ. 6-й тур
Уфа – Крылья Советов (Самара) – 1:2 (0:2)
Голы: 0:1 – Чернов, 28; 0:2 – Глушенков, 29; 1:2 – Агаларов (с пенальти), 62.
Удаления: нет – Ежов, 61.
Спартак (Москва) – Сочи – 1:2 (0:0)
Голы: 1:0 – Зобнин, 60; 1:1 – Барсов, 65; 1:2 – Юсупов, 72.
Ахмат (Грозный) – Арсенал (Тула) – 2:1 (1:1)
Голы: 1:0 – Конате, 31; 1:1 – Степанов, 38; 2:1 – Коновалов, 90+5.
Зенит (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Азмун, 82.
Урал (Екатеринбург) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Полоз, 76; 1:1 – Максименко, 81.
Химки – Нижний Новгород – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Козлов, 35; 1:1 – Глушаков, 56 (с пенальти).
Удаления: Камышев, 88 – нет.
Динамо (Москва) – Локомотив (Москва) – 1:1 (1:1)
Голы: 0:1 – Смолов, 23; 1:1 – Шиманьски, 41.
Удаления: нет – Баринов, 90+4.
Краснодар – Рубин (Казань) – 2:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Ионов, 12; 2:0 – Кордоба, 35.