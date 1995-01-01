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    ⚽ Завершился 6-й тур РПЛ. «Зенит» и «Краснодар» победили, «Динамо» и «Локо» сыграли вничью, «Спартак» уступил «Сочи»

    Россия. РПЛ. 6-й тур

    Уфа – Крылья Советов (Самара) – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Чернов, 28; 0:2 – Глушенков, 29; 1:2 – Агаларов (с пенальти), 62.

    Удаления: нет – Ежов, 61.

    Спартак (Москва) – Сочи – 1:2 (0:0)

    Голы: 1:0 – Зобнин, 60; 1:1 – Барсов, 65; 1:2 – Юсупов, 72.

    Ахмат (Грозный) – Арсенал (Тула) – 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Конате, 31; 1:1 – Степанов, 38; 2:1 – Коновалов, 90+5.

    Зенит (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Азмун, 82.

    Урал (Екатеринбург) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Полоз, 76; 1:1 – Максименко, 81.

    Химки – Нижний Новгород – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Козлов, 35; 1:1 – Глушаков, 56 (с пенальти).

    Удаления: Камышев, 88 – нет.

    Динамо (Москва) – Локомотив (Москва) – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Смолов, 23; 1:1 – Шиманьски, 41.

    Удаления: нет – Баринов, 90+4.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Краснодар – Рубин (Казань) – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Ионов, 12; 2:0 – Кордоба, 35.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 08:23
    Комментарии4
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      Рейтинг: +12695

      paracetamol 17 минут назад

      Зенит - чемпион!

      0
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      Рейтинг: +5577

      порт 2 часа назад

      Что должно было случиться, то и случилось, победили сильные, неудачники продули.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3404

      neim 17 часов назад

      Удачи Динамо в сегодняшней игре ! Локо конечно силён, но надо показать, что и Динамо не спроста вверху таблицы находится. Жду хорошей, красивой игры и победы Динамо !

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      Рейтинг: +618

      ПалкоВводецъ 27 августа, 09:50

      Зенит с победой! А стыдно за свиней! Гыгыгы

      4
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