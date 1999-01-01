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    Агент Миранчука: «Алексею уже не нужен переводчик в Италии»

    Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, ответил на вопросы о положении игрока в итальянской команде.

    – Алексей Миранчук вчера снова остался на замене в «Аталанте», его это беспокоит?

    – В двухсторонке им было получено повреждение, он не тренировался три дня. Проходил лечение, был на паузе. После этого он должен был попасть в основной состав?

    – Наверное, нет...

    – У тренера «Аталанты» Гасперини надо постоянно пахать. Остальные футболисты прошли недельный цикл, Леша делал паузу.

    – Он уже полностью адаптировался в Италии? Он выучил язык?

    – Я думаю, что да. Он прекрасно все понимает, говорит, общается на разговорном уровне. Сейчас ему не нужен переводчик.

    – Этот год для него ключевой?

    – Думаю, что да и очень надеюсь на это. Доверия гораздо больше. Мы на связи с Лука Перкасси (сын президента «Аталанты» – примечание «Бомбардира»), он рад, все в порядке.

    • Миранчук перешел в «Аталанту» в начале сентября 2020 года.
    • С тех пор он принял участие в 32 матчах, забил 7 голов и сделал 2 ассиста.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +14013

      Garrincha58 7 минут назад

      оба брата постоянно травмируются может им не стоит играть в футбол что это за молодёжь такая пошла травмы травмы и постоянное лечение так они никогда не заиграют

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