Агент Миранчука: «Алексею уже не нужен переводчик в Италии»

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, ответил на вопросы о положении игрока в итальянской команде.

– Алексей Миранчук вчера снова остался на замене в «Аталанте», его это беспокоит?

– В двухсторонке им было получено повреждение, он не тренировался три дня. Проходил лечение, был на паузе. После этого он должен был попасть в основной состав?

– Наверное, нет...

– У тренера «Аталанты» Гасперини надо постоянно пахать. Остальные футболисты прошли недельный цикл, Леша делал паузу.

– Он уже полностью адаптировался в Италии? Он выучил язык?

– Я думаю, что да. Он прекрасно все понимает, говорит, общается на разговорном уровне. Сейчас ему не нужен переводчик.

– Этот год для него ключевой?

– Думаю, что да и очень надеюсь на это. Доверия гораздо больше. Мы на связи с Лука Перкасси (сын президента «Аталанты» – примечание «Бомбардира»), он рад, все в порядке.