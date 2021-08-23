Агент Миранчука: «Алексею уже не нужен переводчик в Италии»

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, ответил на вопросы о положении игрока в итальянской команде.
– Алексей Миранчук вчера снова остался на замене в «Аталанте», его это беспокоит?
– В двухсторонке им было получено повреждение, он не тренировался три дня. Проходил лечение, был на паузе. После этого он должен был попасть в основной состав?
– Наверное, нет...
– У тренера «Аталанты» Гасперини надо постоянно пахать. Остальные футболисты прошли недельный цикл, Леша делал паузу.
– Он уже полностью адаптировался в Италии? Он выучил язык?
– Я думаю, что да. Он прекрасно все понимает, говорит, общается на разговорном уровне. Сейчас ему не нужен переводчик.
– Этот год для него ключевой?
– Думаю, что да и очень надеюсь на это. Доверия гораздо больше. Мы на связи с Лука Перкасси (сын президента «Аталанты» – примечание «Бомбардира»), он рад, все в порядке.
- Миранчук перешел в «Аталанту» в начале сентября 2020 года.
- С тех пор он принял участие в 32 матчах, забил 7 голов и сделал 2 ассиста.