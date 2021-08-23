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Агент Миранчука: «Алексею уже не нужен переводчик в Италии»

23 августа 2021, 12:48
2

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, ответил на вопросы о положении игрока в итальянской команде.

– Алексей Миранчук вчера снова остался на замене в «Аталанте», его это беспокоит?

– В двухсторонке им было получено повреждение, он не тренировался три дня. Проходил лечение, был на паузе. После этого он должен был попасть в основной состав?

– Наверное, нет...

– У тренера «Аталанты» Гасперини надо постоянно пахать. Остальные футболисты прошли недельный цикл, Леша делал паузу.

– Он уже полностью адаптировался в Италии? Он выучил язык?

– Я думаю, что да. Он прекрасно все понимает, говорит, общается на разговорном уровне. Сейчас ему не нужен переводчик.

– Этот год для него ключевой?

– Думаю, что да и очень надеюсь на это. Доверия гораздо больше. Мы на связи с Лука Перкасси (сын президента «Аталанты» – примечание «Бомбардира»), он рад, все в порядке.

  • Миранчук перешел в «Аталанту» в начале сентября 2020 года.
  • С тех пор он принял участие в 32 матчах, забил 7 голов и сделал 2 ассиста.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Италия. Серия А Аталанта Миранчук Алексей
Комментарии (2)
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Garrincha58
1629713725
оба брата постоянно травмируются может им не стоит играть в футбол что это за молодёжь такая пошла травмы травмы и постоянное лечение так они никогда не заиграют
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Soccerdealer63
1629744266
...переводчик уже не нужен? Пора до дому?)))
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