«ПСЖ» не намерен подписывать Месси, приоритет – продление контракта с Мбаппе

«Манчестер Сити» считается фаворитом в борьбе за нападающего Лионеля Месси, с которым «Барселона» не смогла продлить контракт.
По информации Marca, «ПСЖ» не намерен подписывать аргентинца из-за его требований по зарплате. Клуб предпочитает сконцентрироваться на заключении нового соглашения с Килианом Мбаппе.
Парижане не ожидали, что 34-летний футболист останется без команды, поэтому оказались не готовы к такой ситуации.
- Форвард всю карьеру провел в «Барсе».
- Он забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
- С 1 июля Месси находится в статусе свободного агента.
Источник: Marca