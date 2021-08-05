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    «ПСЖ» не намерен подписывать Месси, приоритет – продление контракта с Мбаппе

    «Манчестер Сити» считается фаворитом в борьбе за нападающего Лионеля Месси, с которым «Барселона» не смогла продлить контракт.

    По информации Marca, «ПСЖ» не намерен подписывать аргентинца из-за его требований по зарплате. Клуб предпочитает сконцентрироваться на заключении нового соглашения с Килианом Мбаппе.

    Парижане не ожидали, что 34-летний футболист останется без команды, поэтому оказались не готовы к такой ситуации.

    • Форвард всю карьеру провел в «Барсе».
    • Он забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
    • С 1 июля Месси находится в статусе свободного агента.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Marca

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    05.08.2021 23:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11088

      DeStar 36 минут назад

      кто если не вы? уедет же на родину((

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