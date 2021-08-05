«ПСЖ» не намерен подписывать Месси, приоритет – продление контракта с Мбаппе

«Манчестер Сити» считается фаворитом в борьбе за нападающего Лионеля Месси, с которым «Барселона» не смогла продлить контракт.

По информации Marca, «ПСЖ» не намерен подписывать аргентинца из-за его требований по зарплате. Клуб предпочитает сконцентрироваться на заключении нового соглашения с Килианом Мбаппе.

Парижане не ожидали, что 34-летний футболист останется без команды, поэтому оказались не готовы к такой ситуации.