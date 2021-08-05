Marca: Месси сейчас дальше от продления контракта с «Барселоной», чем когда-либо

«Барселона» не смогла договориться с нападающим Лионелем Месси о заключении нового соглашения.

По информации Marca, переговоры между сторонами шли хорошо, однако после сегодняшней встречи 34-летнего футболиста с представителями клуба ситуация резко изменилась.

Источник отмечает, что теперь продление контракта почти невозможно – аргентинец сейчас ближе к смене команды, чем когда-либо ранее.

Победитель Кубка Америки-2021 уже более месяца находится в статусе свободного агента и может перейти в другой клуб бесплатно.