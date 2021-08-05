Marca: Месси сейчас дальше от продления контракта с «Барселоной», чем когда-либо

«Барселона» не смогла договориться с нападающим Лионелем Месси о заключении нового соглашения.
По информации Marca, переговоры между сторонами шли хорошо, однако после сегодняшней встречи 34-летнего футболиста с представителями клуба ситуация резко изменилась.
Источник отмечает, что теперь продление контракта почти невозможно – аргентинец сейчас ближе к смене команды, чем когда-либо ранее.
Победитель Кубка Америки-2021 уже более месяца находится в статусе свободного агента и может перейти в другой клуб бесплатно.
- Месси – воспитанник «Барсы».
- В структуру клуба он попал в 2000 году, за основную команду дебютировал в 2003-м.
- Игрок забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
- С каталонцами Лионель выиграл 35 трофеев.
Источник: Marca