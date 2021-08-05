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    Marca: Месси сейчас дальше от продления контракта с «Барселоной», чем когда-либо

    «Барселона» не смогла договориться с нападающим Лионелем Месси о заключении нового соглашения.

    По информации Marca, переговоры между сторонами шли хорошо, однако после сегодняшней встречи 34-летнего футболиста с представителями клуба ситуация резко изменилась.

    Источник отмечает, что теперь продление контракта почти невозможно – аргентинец сейчас ближе к смене команды, чем когда-либо ранее.

    Победитель Кубка Америки-2021 уже более месяца находится в статусе свободного агента и может перейти в другой клуб бесплатно.

    • Месси – воспитанник «Барсы».
    • В структуру клуба он попал в 2000 году, за основную команду дебютировал в 2003-м.
    • Игрок забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
    • С каталонцами Лионель выиграл 35 трофеев.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 20:17
    Комментарии3
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      Рейтинг: +88

      Soccerdealer63 1 час назад

      Как читатель-старожил
      "верю" нашей прессе:
      Лукашенка победил
      И в Зените Месси!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +518

      mama1991 1 час назад

      да х у й н я , завтра скажут все ок!

      1
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      Рейтинг: +661

      xrrrx 1 час назад

      в Зенит? ))))

      0
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