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    Месси прилетел в Барселону после отпуска

    У аргентинского нападающего Лионеля Месси завершился отпуск, который продлился до августа из-за его участия в Кубке Америки.

    По информации Sport.es, в среду вечером футболист прилетел в Барселону после отдыха в Майами, Доминикане и на Ибице.

    Ожидается, что до конца текущей недели 34-летний форвард заключит с «Барселоной» контракт до 2026 года.

    • Месси – воспитанник «Барсы».
    • В структуру клуба он попал в 2000 году, за основную команду дебютировал в 2003-м.
    • Игрок забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
    • С каталонцами Лионель выиграл 35 трофеев.

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    Источник: Sport.es

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