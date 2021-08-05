Месси прилетел в Барселону после отпуска

У аргентинского нападающего Лионеля Месси завершился отпуск, который продлился до августа из-за его участия в Кубке Америки.

По информации Sport.es, в среду вечером футболист прилетел в Барселону после отдыха в Майами, Доминикане и на Ибице.

Ожидается, что до конца текущей недели 34-летний форвард заключит с «Барселоной» контракт до 2026 года.