Лапорта: «Каждую ночь, когда я думаю о Месси, мне снятся сладкие сны»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о ситуации с продлением контракта капитана команды Лионеля Месси.

«Каждую ночь, когда я думаю о Месси, мне снятся сладкие сны. Мы делаем всe возможное, чтобы он остался в «Барселоне». Переговоры идут хорошо. Мы в процессе. Месси хочет остаться в «Барселоне», и мы должны добиться этого. Я ценю его позицию», – сказал Лапорта.