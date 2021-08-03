Лапорта: «Каждую ночь, когда я думаю о Месси, мне снятся сладкие сны»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о ситуации с продлением контракта капитана команды Лионеля Месси.
«Каждую ночь, когда я думаю о Месси, мне снятся сладкие сны. Мы делаем всe возможное, чтобы он остался в «Барселоне». Переговоры идут хорошо. Мы в процессе. Месси хочет остаться в «Барселоне», и мы должны добиться этого. Я ценю его позицию», – сказал Лапорта.
- Месси – воспитанник «Барсы».
- В структуру клуба он попал в 2000 году, за основную команду дебютировал в 2003-м.
- 34-летний нападающий забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
- С каталонцами Лионель выиграл 35 трофеев.
Источник: AS