Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?
    2 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?
    3 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?

    Лапорта: «Каждую ночь, когда я думаю о Месси, мне снятся сладкие сны»

    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о ситуации с продлением контракта капитана команды Лионеля Месси.

    «Каждую ночь, когда я думаю о Месси, мне снятся сладкие сны. Мы делаем всe возможное, чтобы он остался в «Барселоне». Переговоры идут хорошо. Мы в процессе. Месси хочет остаться в «Барселоне», и мы должны добиться этого. Я ценю его позицию», – сказал Лапорта.

    • Месси – воспитанник «Барсы».
    • В структуру клуба он попал в 2000 году, за основную команду дебютировал в 2003-м.
    • 34-летний нападающий забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
    • С каталонцами Лионель выиграл 35 трофеев.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:54
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +31

      chezzz 5 минут назад

      Автор - просто мастер заголовков) Он случайно не соавтор "50 оттенков серого"? Фанфики посыпались)))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88021
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67056
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru