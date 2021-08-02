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    ⚽ РПЛ. Тур завершился гостевой победой «Сочи» над «Ахматом»

    Сегодня, 2 августа, прошла заключительная встреча второго тура чемпионата России.

    «Ахмат» в Грозном встретился с «Сочи» (1:2).

    Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур

    Ахмат (Грозный) – Сочи – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Уткин, 26 (в свои ворота); 0:2 – Дуганджич, 59; 1:2 – Янку, 86.

    Крылья Советов (Самара) – Спартак (Москва) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Соболев, 68 (с пенальти).

    Текстовая онлайн-трансляция

    Арсенал (Тула) – Рубин (Казань) – 0:3 (0:3)

    Голы: 0:1 – Ин-Бом, 12; 0:2 – Деспотович, 37 (с пенальти); 0:3 – Кварацхелия, 40.

    Уфа – Динамо (Москва) – 2:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Фомин, 33 (с пенальти); 0:2 – Фомин, 41 (с пенальти); 1:2 – Агаларов, 81; 2:2 – Агаларов, 86; 2:3 – Шиманьски, 89.

    Удаления: Фищенко, 75 (вторая ж.к.) – нет.

    ЦСКА (Москва) – Локомотив (Москва) – 1:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Бистрович, 18; 1:1 – Смолов, 22; 1:2 – Жемалетдинов, 60.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Урал (Екатеринбург) – Нижний Новгород – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Панюков, 32; 1:1 – Сулейманов, 55.

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Зенит (Санкт-Петербург) – 2:4 (1:2)

    Голы: 0:1 – Ерохин, 29; 0:2 – Азмун (с пенальти), 35; 1:2 – Комличенко, 45+1; 1:3 – Вендел, 74; 2:3 – Осипенко, 84; 2:4 – Ерохин, 90+5.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Краснодар – Химки – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Кухарчук, 63.

    Незабитый пенальти: Классон, 15.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.08.2021 23:41
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 3 августа 2021, 12:47

      Щас главное партизан вынести!

      0
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      Рейтинг: +18116

      житель СПб 3 августа 2021, 09:50

      Эта игра подтверждает мое уважение к Федотову - очень хорошему тренеру. Сочи контролировал почти весь матч.

      1
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol > житель СПб 3 августа 2021, 12:47

      Саша Керж лучше, молодой, а обыграл старикашку!

      0
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      Рейтинг: +54699

      MaxRnD > житель СПб 3 августа 2021, 12:59

      Если бы не автогол Уткина, то послематчевые реляции по поводу Федотова были бы несколько менее восторженные

      2
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 3 августа 2021, 06:03

      Сочи !Гордимся тобой ! Рады, в этом году Сочи Нижний Н. вслед за Зенитом будут в тройке,это станет хорошей традицией !

      2
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      Рейтинг: +4424

      Oldtrafford83 > Zubo 3 августа 2021, 06:32

      Это какая то новая команда Сочи Нижний Н?

      0
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 2 августа 2021, 23:36

      Нормально так Сочи чеченов прошел. Тренер Федотов на голову выше недотренера Талалайкина-Пустобрехова.

      5
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      Рейтинг: +943

      Граф2019 2 августа 2021, 11:46

      ну и какой презик победит???

      0
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      ...
      Рейтинг: +20971

      Persona_non_Grata > Граф2019 2 августа 2021, 12:52

      Предпочитаю ничью .

      0
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      Рейтинг: +16559

      Fusballer 2 августа 2021, 11:11

      Подскажите, на какой минуте был момент фола (или предполагаемого фола) на Пиняеве? Или что там было. Не смог найти. Матч не смотрел, а в обзоре от матча тв не увидел.

      0
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      Рейтинг: +18875

      Cleaner > Fusballer 2 августа 2021, 12:15

      В самом конце второго тайма. Фола не было. Защитник сыграл чисто в мяч. Я не спартач, но когда нет фола, тогда его нет.

      2
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      Рейтинг: +16559

      Fusballer > Cleaner 2 августа 2021, 12:33

      Спасибо.

      0
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      Рейтинг: +2322

      Январь 59 1 августа 2021, 18:47

      Сам себе не верю , но почему то мне кажется Ростов не проиграет, сам себе не верю , но почему то мне кажется , что Краснодар если и победит , то по великому случаю-(автогол, рикошет или пенальти).

      0
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      ...
      Рейтинг: +18875

      Cleaner > Январь 59 2 августа 2021, 12:23

      Ростов будет лихорадить, как и сборную России. Совместительство НИКОГДА ни к чему хорошему не приводило...(

      3
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      Рейтинг: +54699

      MaxRnD > Cleaner 2 августа 2021, 19:09

      Не совместительство виновато - у нас тупо после всех распродаж оказалось некому играть. Старички Гацкан с Калачёвым сейчас бы оказались просто царским подарком по сравнению с тем качеством исполнителей, которые сейчас бегают за Ростов ....

      6
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      Рейтинг: +2322

      Январь 59 > MaxRnD 3 августа 2021, 12:11

      Да , вам в последние годы ( после того как вы вмешались в раздел медалей) вас топя и топят, то у вас пол команды растащили, то вас на непонятных правилах с коронавирусом просто размазали руками Роспотребнадзора( не до конца понимая что происходит я тоже топил против вас , и был сильно не прав) , теперь опять растащили пол команды и ещё Валеру забрали. Прекрасно понимаю кабинетные расправы, болею за вас .

      1
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      Рейтинг: +552

      ZENIT*** 1 августа 2021, 18:34

      Удачи командам.

      0
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 1 августа 2021, 17:22

      Есть ли хоть один шанс у Ростова???

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > _Marqella_ 3 августа 2021, 09:11

      шансы всегда есть

      0
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      Рейтинг: +20971

      Persona_non_Grata 1 августа 2021, 16:33

      Валера Верим !!!

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