⚽ РПЛ. Тур завершился гостевой победой «Сочи» над «Ахматом»

Сегодня, 2 августа, прошла заключительная встреча второго тура чемпионата России.
«Ахмат» в Грозном встретился с «Сочи» (1:2).
Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур
Ахмат (Грозный) – Сочи – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Уткин, 26 (в свои ворота); 0:2 – Дуганджич, 59; 1:2 – Янку, 86.
Крылья Советов (Самара) – Спартак (Москва) – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Соболев, 68 (с пенальти).
Арсенал (Тула) – Рубин (Казань) – 0:3 (0:3)
Голы: 0:1 – Ин-Бом, 12; 0:2 – Деспотович, 37 (с пенальти); 0:3 – Кварацхелия, 40.
Уфа – Динамо (Москва) – 2:3 (0:2)
Голы: 0:1 – Фомин, 33 (с пенальти); 0:2 – Фомин, 41 (с пенальти); 1:2 – Агаларов, 81; 2:2 – Агаларов, 86; 2:3 – Шиманьски, 89.
Удаления: Фищенко, 75 (вторая ж.к.) – нет.
ЦСКА (Москва) – Локомотив (Москва) – 1:2 (1:1)
Голы: 1:0 – Бистрович, 18; 1:1 – Смолов, 22; 1:2 – Жемалетдинов, 60.
Урал (Екатеринбург) – Нижний Новгород – 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Панюков, 32; 1:1 – Сулейманов, 55.
Ростов (Ростов-на-Дону) – Зенит (Санкт-Петербург) – 2:4 (1:2)
Голы: 0:1 – Ерохин, 29; 0:2 – Азмун (с пенальти), 35; 1:2 – Комличенко, 45+1; 1:3 – Вендел, 74; 2:3 – Осипенко, 84; 2:4 – Ерохин, 90+5.
Гол: 0:1 – Кухарчук, 63.
Незабитый пенальти: Классон, 15.