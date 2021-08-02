Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • ⚽ РПЛ. Тур завершился гостевой победой «Сочи» над «Ахматом»

⚽ РПЛ. Тур завершился гостевой победой «Сочи» над «Ахматом»

2 августа 2021, 23:41
34

Сегодня, 2 августа, прошла заключительная встреча второго тура чемпионата России.

«Ахмат» в Грозном встретился с «Сочи» (1:2).

Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур

Ахмат (Грозный) – Сочи – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Уткин, 26 (в свои ворота); 0:2 – Дуганджич, 59; 1:2 – Янку, 86.

Крылья Советов (Самара) – Спартак (Москва) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Соболев, 68 (с пенальти).

Текстовая онлайн-трансляция

Арсенал (Тула) – Рубин (Казань) – 0:3 (0:3)

Голы: 0:1 – Ин-Бом, 12; 0:2 – Деспотович, 37 (с пенальти); 0:3 – Кварацхелия, 40.

Уфа – Динамо (Москва) – 2:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Фомин, 33 (с пенальти); 0:2 – Фомин, 41 (с пенальти); 1:2 – Агаларов, 81; 2:2 – Агаларов, 86; 2:3 – Шиманьски, 89.

Удаления: Фищенко, 75 (вторая ж.к.) – нет.

ЦСКА (Москва) – Локомотив (Москва) – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Бистрович, 18; 1:1 – Смолов, 22; 1:2 – Жемалетдинов, 60.

Текстовая онлайн-трансляция

Урал (Екатеринбург) – Нижний Новгород – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Панюков, 32; 1:1 – Сулейманов, 55.

Ростов (Ростов-на-Дону) – Зенит (Санкт-Петербург) – 2:4 (1:2)

Голы: 0:1 – Ерохин, 29; 0:2 – Азмун (с пенальти), 35; 1:2 – Комличенко, 45+1; 1:3 – Вендел, 74; 2:3 – Осипенко, 84; 2:4 – Ерохин, 90+5.

Текстовая онлайн-трансляция

Краснодар – Химки – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Кухарчук, 63.

Незабитый пенальти: Классон, 15.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Арсенал Уфа Рубин Ахмат Нижний Новгород Локомотив ЦСКА Спартак Динамо Урал Зенит Краснодар Ростов Сочи Химки
Комментарии (34)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
semm
1627706340
Спартак в очередной раз "убедительно" играл; и если бы не "левый" пенальти ( игрок КС мяча даже не видел - ну как он играл рукой? мяч попал в руку со стороны его спины - в Европе не поставили бы такой "пеналь"! Спартак с победой и позор если у них совесть где то есть - хотя от куда честь и совесть у Соболя
Ответить
Серёга Краснодарский
1627817567
Вперёд быки. Вперёд Сельмаша. Хотелось бы без беспредела разбойников сосвистками
Ответить
portero
1627822865
Урал и Нижний сначала сыграют, а вечером уже Быки и Ростов , наберут свои очки...
Ответить
Persona_non_Grata
1627824831
Валера Верим !!!
Ответить
_Marqella_
1627827759
Есть ли хоть один шанс у Ростова???
Ответить
Граф2019
1627893973
ну и какой презик победит???
Ответить
paracetamol
1627936612
Нормально так Сочи чеченов прошел. Тренер Федотов на голову выше недотренера Талалайкина-Пустобрехова.
Ответить
Zubo
1627959798
Сочи !Гордимся тобой ! Рады, в этом году Сочи Нижний Н. вслед за Зенитом будут в тройке,это станет хорошей традицией !
Ответить
житель СПб
1627973441
Эта игра подтверждает мое уважение к Федотову - очень хорошему тренеру. Сочи контролировал почти весь матч.
Ответить
paracetamol
1627984039
Щас главное партизан вынести!
Ответить
Главные новости
Игрок «Зенита» перейдет на правах аренды в клуб Лиги чемпионов
17:14
РПЛ. «Балтика» без Талалаева победила в Химках «Родину» (3:0)
16:59
6
Николаев проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
16:53
10
Барко не сыграет с «Оренбургом» – известна причина
16:44
3
Захарян закатил истерику в «Реал Сосьедаде»
16:38
5
Директор «Факела» прокомментировал скандал в матче с «Зенитом»
15:48
2
«Красивый пожар, смотрю с восторгом»: Баринов – о ситуации в «Локомотиве»
15:43
8
Выявлен московский клуб РПЛ, где «сливают» тренера
15:11
4
«Локомотив» увеличил внутренний лимит на легионеров
14:54
2
Стало известно, когда «Локо» вернет Мостового
14:31
6
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
16:56
Мнение бывшего вице-президента ФИФА о скандале с участием «Зенита»
16:28
2
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Оренбург»: 30 августа 2026
16:24
6
Реакция Семина на дебют Батракова за «Галатасарай»
16:23
Раскрыто место жительство Батракова в Стамбуле
16:05
1
«Красивый пожар, смотрю с восторгом»: Баринов – о ситуации в «Локомотиве»
15:43
8
Защитник «Галатасарая» описал Батракова тремя словами
15:37
На имя президента РПЛ поступило обращение после скандала в Воронеже
15:32
2
Выявлен московский клуб РПЛ, где «сливают» тренера
15:11
4
Шварц сделал комплимент Галактионову после победы над ним
14:57
«Локомотив» увеличил внутренний лимит на легионеров
14:54
2
Стало известно, когда «Локо» вернет Мостового
14:31
6
Агент Батракова ответил, когда Алексей будет игроком старта «Галатасарая»
14:21
Губернатор Федорищев обратился к Кадырову после матча «Ахмат» – «Крылья»
14:06
2
Реакция Губерниева на сомнительный пенальти в пользу «Зенита»
13:57
8
Фото«Галатасарай» поместил Батракова в центр победного фото
13:49
1
«На уверенном зашел!»: Батракова похвалили за дебют за «Галатасарай»
13:30
Батраков высказался на турецком языке после дебюта за «Галатасарай»
13:14
2
Стало известно, сыграет ли Тюкавин со «Спартаком»
12:55
Галактионов отреагировал на худший старт «Локо» в российской истории
12:47
1
ФотоПост тренера «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
12:37
29
В «Галатасарае» поделились впечатлениями от дебюта Батракова
12:17
«Сердце кровью обливается»: Смородская – о «Локомотиве»
11:59
Фанаты «Галатасарая» оценили дебют Батракова
11:41
12
Реакция Губерниева на предголевой пас Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
11:31
1
ВидеоДевушки в кокошниках встретили новичка «Динамо», который привозил на базу проституток
10:55
6
Батраков опубликовал пост после дебюта в «Галатасарае» – Осимхен отреагировал
10:31
1
«Галатасараю» посоветовали еще одного россиянина
10:23
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+