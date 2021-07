«Бразильский герой». Лига Европы в день рождения Халка показала нарезку его голов

Бывшему футболисту «Зенита» Халку сегодня исполняется 35 лет. Его поздравила пресс-служба Лиги Европы. Она выложила нарезку голов бразильца в турнире.

«Ваш любимый гол Халка? С днем рождения бразильского героя», – написала Лига Европы.

Your favourite Hulk strike?Happy birthday to the Brazilian hero #HBD #UEL pic.twitter.com/SyvbQ7FR4A