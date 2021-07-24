Кукуян – об угрозе Федуна снять «Спартак» с РПЛ: «Руководство расслабляет игроков. В итоге у них везде судьи виноваты»

Судья Павел Кукуян рассказал, как отреагировал на заявление владельца «Спартака» Леонида Федуна о снятии с чемпионата в прошлом сезоне РПЛ.

«Выходить на любую игру Премьер-лиги психологически очень трудно. Здесь Леонид Федун, там еще кто-то, тут республика, там еще одна республика. И везде за клубами стоят люди, которые имеют вес. И любая ошибка может привести к тому, что эта игра будет для тебя последней.

Но если представители топ-клуба еще и в прессе высказываются, становится еще сложнее. Хотя мне кажется, что тем самым руководители лишь расслабляют своих игроков. Они потом выходят на поле не в футбол играть, а с судьями разговаривать. И все им в итоге не так, везде судьи виноваты. Потому что чувствуют поддержку руководства», – сказал Кукуян.

Федун пригрозил снять команду с чемпионата после матча 1-го тура прошлого сезона РПЛ с «Сочи» (2:2).

В ворота «Спартака» назначили два пенальти.

После игры арбитра Василия Казарцева отстранили от судейства.

Кукуян – об удалении Ахметова в дерби «Спартак» – ЦСКА: «После этого два дня не смотрел телевизор»