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    Кукуян – об угрозе Федуна снять «Спартак» с РПЛ: «Руководство расслабляет игроков. В итоге у них везде судьи виноваты»

    Судья Павел Кукуян рассказал, как отреагировал на заявление владельца «Спартака» Леонида Федуна о снятии с чемпионата в прошлом сезоне РПЛ.

    «Выходить на любую игру Премьер-лиги психологически очень трудно. Здесь Леонид Федун, там еще кто-то, тут республика, там еще одна республика. И везде за клубами стоят люди, которые имеют вес. И любая ошибка может привести к тому, что эта игра будет для тебя последней.

    Но если представители топ-клуба еще и в прессе высказываются, становится еще сложнее. Хотя мне кажется, что тем самым руководители лишь расслабляют своих игроков. Они потом выходят на поле не в футбол играть, а с судьями разговаривать. И все им в итоге не так, везде судьи виноваты. Потому что чувствуют поддержку руководства», – сказал Кукуян.

    • Федун пригрозил снять команду с чемпионата после матча 1-го тура прошлого сезона РПЛ с «Сочи» (2:2).
    • В ворота «Спартака» назначили два пенальти.
    • После игры арбитра Василия Казарцева отстранили от судейства.

    Кукуян – об удалении Ахметова в дерби «Спартак» – ЦСКА: «После этого два дня не смотрел телевизор»

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:58
    Комментарии6
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      Рейтинг: +5628

      subbotaspartak 3 часа назад

      Давайте играть по правилам. Вам текст прислать?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7201

      Cleaner 3 часа назад

      Кукуян, суди по правилам, а не за мзду!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12477

      Persona_non_Grata 4 часа назад

      Я одного не могу понять - почему эта тема поднимается сейчас , еще не сыграв ни одного матча , неужели опять будет повтор того же судейского беспредела и они уже соломку стелют (((

      1
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      Рейтинг: +9080

      NewLife 5 часов назад

      "Потому что чувствуют поддержку руководства"
      Неча на игроков валить, судьи прекрасно чувствуют поддержку, от кого надо, и знают, в какую сторону свистеть.

      2
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      Рейтинг: +856

      R_a_i_n 5 часов назад

      А что еще судьям говорить? Ведь не скажут же они, что на Спартак было охрененное давление посредством судейского беспредела.

      3
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      Рейтинг: +12477

      Persona_non_Grata > R_a_i_n 4 часа назад

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