Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кукуян – об угрозе Федуна снять «Спартак» с РПЛ: «Руководство расслабляет игроков. В итоге у них везде судьи виноваты»

Кукуян – об угрозе Федуна снять «Спартак» с РПЛ: «Руководство расслабляет игроков. В итоге у них везде судьи виноваты»

24 июля 2021, 15:58
6

Судья Павел Кукуян рассказал, как отреагировал на заявление владельца «Спартака» Леонида Федуна о снятии с чемпионата в прошлом сезоне РПЛ.

«Выходить на любую игру Премьер-лиги психологически очень трудно. Здесь Леонид Федун, там еще кто-то, тут республика, там еще одна республика. И везде за клубами стоят люди, которые имеют вес. И любая ошибка может привести к тому, что эта игра будет для тебя последней.

Но если представители топ-клуба еще и в прессе высказываются, становится еще сложнее. Хотя мне кажется, что тем самым руководители лишь расслабляют своих игроков. Они потом выходят на поле не в футбол играть, а с судьями разговаривать. И все им в итоге не так, везде судьи виноваты. Потому что чувствуют поддержку руководства», – сказал Кукуян.

  • Федун пригрозил снять команду с чемпионата после матча 1-го тура прошлого сезона РПЛ с «Сочи» (2:2).
  • В ворота «Спартака» назначили два пенальти.
  • После игры арбитра Василия Казарцева отстранили от судейства.

Кукуян – об удалении Ахметова в дерби «Спартак» – ЦСКА: «После этого два дня не смотрел телевизор»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид Кукуян Павел
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
R_a_i_n
1627132564
А что еще судьям говорить? Ведь не скажут же они, что на Спартак было охрененное давление посредством судейского беспредела.
Ответить
NewLife
1627132995
"Потому что чувствуют поддержку руководства" Неча на игроков валить, судьи прекрасно чувствуют поддержку, от кого надо, и знают, в какую сторону свистеть.
Ответить
Persona_non_Grata
1627134348
Я одного не могу понять - почему эта тема поднимается сейчас , еще не сыграв ни одного матча , неужели опять будет повтор того же судейского беспредела и они уже соломку стелют (((
Ответить
subbotaspartak
1627140429
Давайте играть по правилам. Вам текст прислать?
Ответить
житель СПб
1627158854
Спартак, не настраивайтесь на споры! Настраивайтесь попадать в ворота - как это делает Рубин! Тогда все у вас будет хорошо.
Ответить
Главные новости
«Красивый пожар, смотрю с восторгом»: Баринов – о ситуации в «Локомотиве»
15:43
1
Выявлен московский клуб РПЛ, где «сливают» тренера
15:11
1
«Локомотив» увеличил внутренний лимит на легионеров
14:54
1
Стало известно, когда «Локо» вернет Мостового
14:31
4
Фото«Галатасарай» поместил Батракова в центр победного фото
13:49
1
«Галатасарай» Батракова купил игрока за 38 миллионов
13:22
4
Батраков высказался на турецком языке после дебюта за «Галатасарай»
13:14
1
ФотоПост тренера «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
12:37
24
Фанаты «Галатасарая» оценили дебют Батракова
11:41
7
Фото«Челси» подписал чемпиона мира
11:15
2
Все новости
Все новости
Директор «Факела» прокомментировал скандал в матче с «Зенитом»
15:48
Защитник «Галатасарая» описал Батракова тремя словами
15:37
На имя президента РПЛ поступило обращение после скандала в Воронеже
15:32
1
Шварц сделал комплимент Галактионову после победы над ним
14:57
Агент Батракова ответил, когда Алексей будет игроком старта «Галатасарая»
14:21
Губернатор Федорищев обратился к Кадырову после матча «Ахмат» – «Крылья»
14:06
2
Реакция Губерниева на сомнительный пенальти в пользу «Зенита»
13:57
7
«На уверенном зашел!»: Батракова похвалили за дебют за «Галатасарай»
13:30
Батраков высказался на турецком языке после дебюта за «Галатасарай»
13:14
1
Стало известно, сыграет ли Тюкавин со «Спартаком»
12:55
Галактионов отреагировал на худший старт «Локо» в российской истории
12:47
1
ФотоПост тренера «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
12:37
24
В «Галатасарае» поделились впечатлениями от дебюта Батракова
12:17
«Сердце кровью обливается»: Смородская – о «Локомотиве»
11:59
Фанаты «Галатасарая» оценили дебют Батракова
11:41
7
Реакция Губерниева на предголевой пас Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
11:31
1
ВидеоДевушки в кокошниках встретили новичка «Динамо», который привозил на базу проституток
10:55
6
Батраков опубликовал пост после дебюта в «Галатасарае» – Осимхен отреагировал
10:31
1
«Галатасараю» посоветовали еще одного россиянина
10:23
4
Семак прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
10:15
32
Заработавший пенальти в Воронеже игрок «Зенита» прокомментировал скандальный эпизод
09:59
39
Мнение Мостового о скандальном пенальти в пользу «Зенита»
09:39
19
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
2
Галактионов рассказал о настроении в «Локо», который в зоне стыков
01:31
2
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
4
Интервью Черчесова после голевой феерии с «Крыльями Советов»
01:11
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
9
В Турции отреагировали на дебют Батракова
00:39
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+