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    ⚽ РПЛ. Стартовый тур завершился дебютной победой «Нижнего Новгорода» над «Сочи»

    Сегодня прошел заключительный матч первого тура чемпионата России.

    Дебютант РПЛ «Нижний Новгород» под руководством Александра Кержакова сыграл против «Сочи» (1:0).

    Чемпионат России. РПЛ. 1-й тур

    Нижний Новгород – Сочи – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Горбунов, 68.

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Динамо (Москва) – 0:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Захарян, 20; 0:2 – Тюкавин, 33.

    Химки – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:3 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Кухарчук, 29; 1:1 – Азмун, 33; 1:2 – Ерохин, 72; 1:3 – Сутормин, 76 (с пенальти).

    Локомотив (Москва) – Арсенал (Тула) – 3:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Ткачев, 22; 1:1 – Жемалетдинов, 80; 2:1 – Жемалетдинов, 86; 3:1 – Смолов, 80.

    Удаления: нет – Сокол, 79 (вторая ж.к.).

    Рубин (Казань) – Спартак (Москва) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Самошников, 49.

    Урал (Екатеринбург) – Краснодар – 0:3 (0:0)

    Голы: 0:1 – Вилена, 62; 0:2 – Вилена, 86; 0:3 – Кордоба, 90+4 (с пенальти).

    Крылья Советов (Самара) – Ахмат (Грозный) – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Уткин, 6; 0:2 – Конате, 20; 1:2 – Сарвели, 49.

    ЦСКА (Москва) – Уфа – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Заболотный, 61.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.07.2021 23:19
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    Комментарии87
    ...
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      Рейтинг: +129

      Елдабауф 26 июля 2021, 19:20

      Давайте за Сочи!

      3
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      Рейтинг: +18116

      житель СПб 26 июля 2021, 18:42

      Редко когда за полчаса до матча - уже 86 комментариев!? Не знаю, как сыграют - НН вообще мы плохо знаем, да и он перестраивался; да и Сочи изменился сильно. Но я скорее предположу победу Сочи. А Федотов - один из лучших тренеров России, по моему мнению.

      0
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      ...
      Рейтинг: +18875

      Cleaner > житель СПб 26 июля 2021, 20:10

      Федотов - один из лучших тренеров России? Только потому, что Зенит-2 тренирует? Или у этого "тренера" есть другие заслуги??? Напомните...

      4
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      Рейтинг: +18875

      Cleaner > житель СПб 26 июля 2021, 21:09

      Федотов со своим Сочи прокакал игру новичку Премьер Лиги. Хвалите его дальше. Тренер он никакой, да и как человека после той игры с молодежкой Ростова, я его уважать никак не могу.

      5
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      Рейтинг: +18116

      житель СПб > Cleaner 26 июля 2021, 21:44

      Про результат я уже Вам свое мнение написал на другой ветке, повторяться не буду. А по Федотову и клубам...
      Вы непонятно почему ненавидите Зенит, а также Сочи. Это печально и уменьшает возможность общения с Вами - т.к. Вы зациклились. Но я по этим вопросам уже много раз писал - посмотрите. Сочи - не Зенит-2, ни в коей мере. И утверждать такое смешно. Это клуб, который поручено Старшим товарищем "окормлять" другим олигархам - также, как это поручено в отношении ЦСКА Гинеру и ВЭБу; в отношении Локо - РЖД, в отношении Спартака - Лукойлу, и т.д.
      И Эту тему больше обсуждать бессмысленно.
      Теперь - о Федотове. Почему он мне нравится? Начну со второго пункта - он один из самых сдержанных, культурных и воспитанных тренеров в России. Для меня это важно.
      А главное, футбольное - он из сброда футбольного сразу после создания клуба смог сделать команду! Клуб единомышленников. Он умеет людей настраивать на игру. Именно он раскрыл Заболотного, восстановил Нобоа, у него Кокорин заиграл! И в результате они вошли в 5-ку лучших клубов. хотя возможности у них не входят в лучшие клубы. Вот почему он мне нравится. Мне кажется. я свою позицию изложил логично.

      4
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      Рейтинг: +18116

      житель СПб > Cleaner 26 июля 2021, 21:46

      Да. а конкретно по поводу того матча... Вы же понимаете, что тренер в таких случаях - не лицо, принимающее решение. Поэтому претензии - не к нему.

      1
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      Рейтинг: +18875

      Cleaner > житель СПб 26 июля 2021, 21:55

      По порядку:
      1. Тренер может ругаться матом как сапожник, но давать результат. Культуру и воспитанность пусть оставит для всего, кроме футбола.
      2. Собрал команду из СБРОДА??? Так туда перебросили игроков практически основного состава Зенита!
      3. С таким составом надо было за Лигу Чемпионов бороться. А не в "пятерку" входить.
      4. Я ровно дышу ко всем клубам. Но. Когда начинаются откровенные подсуживания и вытягивание за уши в чемпионство одного клуба(Зенита) это мне НЕ МОЖЕТ(!) нравиться.

      2
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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 > Cleaner 27 июля 2021, 07:17

      Думаю товарищ и тебя уважать не за что и не зачем, гнильца от тебя одна

      5
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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 > житель СПб 27 июля 2021, 07:23

      Привет, все разложил по делу. Даже добавить не чего

      5
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      Рейтинг: +18875

      Cleaner 26 июля 2021, 14:39

      Что такое Спартак, мы увидели в игре с Рубином. Сегодня посмотрим, что такое СОЧИ...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +484

      Андреич 26 июля 2021, 13:56

      Ну почему я не долюбливаю ФК "Сочи"?
      Не могу сам себе объяснить... Из-за "фарма" Зенита? Или это нелюбовь к "выскочкам"? Глуповато как-то...((
      А Федотов - не плох. Очень даже.

      0
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      ...
      Рейтинг: +18875

      Cleaner > Андреич 26 июля 2021, 14:42

      Федотов неплох в чем? В обыгрывании 17-ти летних игроков Ростова? Только это позволило Сочам остаться в премьер Лиге. Других заслуг у этого "тренера" я не знаю...(((

      0
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      Рейтинг: +484

      Андреич > Cleaner 26 июля 2021, 15:04

      Чтобы остаться у них 30 очков в запасе было. Это никаким судейством и халявой не обоснуешь.
      Да, мне тоже неприятно было (это об обыгрывании 17-летних).
      А как Федотову надо было поступить???
      Поддаться? Выпустить тоже 17-летних??
      Так не он это решает. Да и Ростову не надо было так поступать. Лучше уж "технарь".

      2
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      Рейтинг: +18875

      Cleaner > Андреич 26 июля 2021, 16:07

      Ростов - ЕДИНСТВЕННАЯ команда, которую из-за коронавируса не допустили к игре!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18875

      Cleaner > Андреич 26 июля 2021, 21:11

      Ха ха ха. Андреич, как Вам "тренер" Федотов???...)))
      Провалить игру с НОВИЧКОМ Премьер Лиги это умудриться нужно!

      1
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      ...
      Рейтинг: +300

      bomilazdeshnii > Cleaner 27 июля 2021, 01:11

      А причем тут провал. И где он? Игра как игра. Все еще впереди.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 > Андреич 27 июля 2021, 07:25

      Все правильно сказал , не пойму зачем руководство Ростова решило сделать такую глупость

      2
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      ...
      Рейтинг: +54699

      MaxRnD > sobaka120982 27 июля 2021, 07:53

      Когда перед этим Сочи всей командой обдристались, им почему-то разрешили перенести игру, а вот Ростову почему-то НЕТ ...

      Всё ещё не понятно ?

      6
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    • ...
      Рейтинг: +17254

      NewLife 25 июля 2021, 11:54

      Какой сегодня парад вмф устроили на Неве в честь вчерашней победы звенита))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18116

      житель СПб > NewLife 25 июля 2021, 14:26

      Вообще то - сегодня 325 лет Российскому Военно-морскому Флоту.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > пьяныйхоровод 26 июля 2021, 13:31

      Когнитивное растройство личности у лайфа....

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +84

      Инокентий > Гавроша 26 июля 2021, 19:10

      Он только говорит, что не читает и ему все равно, но все равно бережет свое очко для бульвара - ему еще деньги зарабатывать надо!!!

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +578

      Armani nn > NewLife 27 июля 2021, 00:39

      Фууу ,вы такие мерзапакакостгмеи

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3737

      Ziklop 25 июля 2021, 11:38

      Сокол подвел Арсенал, всё складывалось правильно в первый день.
      Спартак порадовал своей реализацией.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      davydovbronislav 25 июля 2021, 10:42

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      Рейтинг: +1216

      Muboraksho 25 июля 2021, 04:05

      Победили пока сильнейшие предсказуемо... Рубин с победой. Химки играли на равных с Зенитом.

      1
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      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop 24 июля 2021, 16:37

      забавно, но химки-зенит = ничья

      2
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 24 июля 2021, 12:59

      Химки приехали химичить.....11 алхимиков будут колдовать.......Темные силы на их стороне.....)))

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      ...
      Рейтинг: +33709

      zra78 > alex1951 24 июля 2021, 14:21

      Только Химки будут химичить в своей "лаборатории"...

      12
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > zra78 24 июля 2021, 16:25

      тем более)))

      0
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > zra78 24 июля 2021, 18:25

      Ну и как вам такой расклад? Химичат?
      Еще как.......Главное щоб в лабораторий смесей хватило.....)))

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