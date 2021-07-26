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  • ⚽ РПЛ. Стартовый тур завершился дебютной победой «Нижнего Новгорода» над «Сочи»

⚽ РПЛ. Стартовый тур завершился дебютной победой «Нижнего Новгорода» над «Сочи»

26 июля 2021, 23:19
81

Сегодня прошел заключительный матч первого тура чемпионата России.

Дебютант РПЛ «Нижний Новгород» под руководством Александра Кержакова сыграл против «Сочи» (1:0).

Чемпионат России. РПЛ. 1-й тур

Нижний Новгород – Сочи – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Горбунов, 68.

Ростов (Ростов-на-Дону) – Динамо (Москва) – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Захарян, 20; 0:2 – Тюкавин, 33.

Химки – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:3 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Кухарчук, 29; 1:1 – Азмун, 33; 1:2 – Ерохин, 72; 1:3 – Сутормин, 76 (с пенальти).

Локомотив (Москва) – Арсенал (Тула) – 3:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Ткачев, 22; 1:1 – Жемалетдинов, 80; 2:1 – Жемалетдинов, 86; 3:1 – Смолов, 80.

Удаления: нет – Сокол, 79 (вторая ж.к.).

Рубин (Казань) – Спартак (Москва) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Самошников, 49.

Урал (Екатеринбург) – Краснодар – 0:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Вилена, 62; 0:2 – Вилена, 86; 0:3 – Кордоба, 90+4 (с пенальти).

Крылья Советов (Самара) – Ахмат (Грозный) – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Уткин, 6; 0:2 – Конате, 20; 1:2 – Сарвели, 49.

ЦСКА (Москва) – Уфа – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Заболотный, 61.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Динамо Ростов Химки Зенит Локомотив Арсенал Рубин Спартак Урал Краснодар Крылья Советов Ахмат Уфа ЦСКА Нижний Новгород Сочи
Комментарии (81)
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Кирилл Михайлов
1627021903
Дождались!
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JTherry
1627023117
вперед и с песней..!)
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zigbert
1627025926
Красивой игры и удачного старта всем клубам!
Ответить
slavа0508
1627026348
Поехали!!!Ждём интересного сезона,,,жаль что не при полных трибунах,,,
Ответить
zra78
1627029239
Всех поздравляю с открытием!
Ответить
Krossmen73
1627050978
Всех с началом сезона!Отличных игр,впечатлений!Ростову удачи!
Ответить
portero
1627056799
Будем бухать дома, раз на стадионы не пускают...
Ответить
Аид666
1627102755
у Ростова вратарь играл мягко сказать - как то не уверенно....
Ответить
житель СПб
1627114225
Друзья! Столько внизу негатива... А я хочу всех вас поздравить с фактическим началом Чемпионата и пожелать нам хорошего футбола и хороших эмоций!
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GoLenaStop
1627133836
забавно, но химки-зенит = ничья
Ответить
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