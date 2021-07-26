⚽ РПЛ. Стартовый тур завершился дебютной победой «Нижнего Новгорода» над «Сочи»

Сегодня прошел заключительный матч первого тура чемпионата России.
Дебютант РПЛ «Нижний Новгород» под руководством Александра Кержакова сыграл против «Сочи» (1:0).
Чемпионат России. РПЛ. 1-й тур
Нижний Новгород – Сочи – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Горбунов, 68.
Ростов (Ростов-на-Дону) – Динамо (Москва) – 0:2 (0:2)
Голы: 0:1 – Захарян, 20; 0:2 – Тюкавин, 33.
Химки – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:3 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Кухарчук, 29; 1:1 – Азмун, 33; 1:2 – Ерохин, 72; 1:3 – Сутормин, 76 (с пенальти).
Локомотив (Москва) – Арсенал (Тула) – 3:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Ткачев, 22; 1:1 – Жемалетдинов, 80; 2:1 – Жемалетдинов, 86; 3:1 – Смолов, 80.
Удаления: нет – Сокол, 79 (вторая ж.к.).
Рубин (Казань) – Спартак (Москва) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 1:0 – Самошников, 49.
Урал (Екатеринбург) – Краснодар – 0:3 (0:0)
Голы: 0:1 – Вилена, 62; 0:2 – Вилена, 86; 0:3 – Кордоба, 90+4 (с пенальти).
Крылья Советов (Самара) – Ахмат (Грозный) – 1:2 (0:2)
Голы: 0:1 – Уткин, 6; 0:2 – Конате, 20; 1:2 – Сарвели, 49.
ЦСКА (Москва) – Уфа – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 1:0 – Заболотный, 61.