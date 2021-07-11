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  • Оздоев: «Зениту» надо и дальше подтверждать статус чемпионов»

Оздоев: «Зениту» надо и дальше подтверждать статус чемпионов»

11 июля 2021, 18:50
6

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев поделился мыслями о новом сезоне. Он рассчитывает на очередное чемпионство.

– Насколько трудно будет стать чемпионом в четвертый раз подряд – эмоций хватит?

– Иногда не понимаю, когда говорят, что нет мотивации, эмоций. У меня они есть всегда. Мы – профессиональные спортсмены, хотим добиваться результата, побеждать и не можем отбывать номер. Раз каждый год подтверждаем статус чемпионов, надо делать это и дальше. «Зенит» отличается чем? Тем, что добывает трофеи, нам это нужно. Мотивация у меня всегда на первом месте.

  • Для «Зенита» сезон начнется матчем за Суперкубок России против «Локомотива» (17 июля).
  • РПЛ стартует 23 июля.
  • В сентябре «Зенит» стартует в группе Лиги чемпионов.

Оздоев: «Мы должны вкладывать огромные деньги в детский футбол, как это делает «Зенит»

Оздоев: «Зениту» реально дойти до 1/4 финала Лиги чемпионов»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Оздоев Магомед
Комментарии (6)
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Сильвербой
1626019696
Профессиональные спортсмены... Не можем отбывать номер... Сколько говна в голове должно быть, что бы нести такую чушь!!!???
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Иван Петров 1986
1626028992
Чем хуже игрюля, тем более пафосную херню несет. Он ведь как игрок никто.
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Hektor 84
1626039742
Особенно в ЛЧ
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Spirit_78
1626043075
Пока конкуренции нет, нужно брать титулы. Красно-белая секта отлично воспользовалась ситуацией в 90-е, когда ни страны, ни футбола по факту не было. А на ненависть московской шантропы попросту плевать.
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Persona_non_Grata
1626105320
" Мотивация у меня всегда на первом месте " - правильно , материальная мотивация у вас у всех на первом месте , а остальное всё от лукавого )))
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