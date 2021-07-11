Оздоев: «Зениту» надо и дальше подтверждать статус чемпионов»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев поделился мыслями о новом сезоне. Он рассчитывает на очередное чемпионство.

– Насколько трудно будет стать чемпионом в четвертый раз подряд – эмоций хватит?

– Иногда не понимаю, когда говорят, что нет мотивации, эмоций. У меня они есть всегда. Мы – профессиональные спортсмены, хотим добиваться результата, побеждать и не можем отбывать номер. Раз каждый год подтверждаем статус чемпионов, надо делать это и дальше. «Зенит» отличается чем? Тем, что добывает трофеи, нам это нужно. Мотивация у меня всегда на первом месте.

Для «Зенита» сезон начнется матчем за Суперкубок России против «Локомотива» (17 июля).

РПЛ стартует 23 июля.

В сентябре «Зенит» стартует в группе Лиги чемпионов.

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