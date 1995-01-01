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    Оздоев: «Зениту» надо и дальше подтверждать статус чемпионов»

    Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев поделился мыслями о новом сезоне. Он рассчитывает на очередное чемпионство.

    – Насколько трудно будет стать чемпионом в четвертый раз подряд – эмоций хватит?

    – Иногда не понимаю, когда говорят, что нет мотивации, эмоций. У меня они есть всегда. Мы – профессиональные спортсмены, хотим добиваться результата, побеждать и не можем отбывать номер. Раз каждый год подтверждаем статус чемпионов, надо делать это и дальше. «Зенит» отличается чем? Тем, что добывает трофеи, нам это нужно. Мотивация у меня всегда на первом месте.

    • Для «Зенита» сезон начнется матчем за Суперкубок России против «Локомотива» (17 июля).
    • РПЛ стартует 23 июля.
    • В сентябре «Зенит» стартует в группе Лиги чемпионов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 18:50
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7179

      Сильвербой 1 час назад

      Профессиональные спортсмены... Не можем отбывать номер... Сколько говна в голове должно быть, что бы нести такую чушь!!!???

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