Оздоев: «Уже давно записываю идеи у разных тренеров, веду конспекты»

Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев рассказал о своем отношении к тренировкам.

«Мне очень интересны все тренировочные процессы: кто как работает, добивается успеха. Уже давно записываю идеи у разных тренеров, веду конспекты. Я живу одним днем, но всегда интересно думать наперед. Верю только в сегодня, не завтра.

Записывать начал лет пять назад, в Казани. Какие нагрузки и занятия на сборах, как работа распределяется по циклам. Некоторые упражнения идентичны, только немного отличаются, их не особо нужно записывать, и так помнишь. А вот нагрузки у каждого свои, их конспектирую.

Например, работу, которую Черчесов нам давал в Австрии, сразу стал записывать, это дико интересно. Когда переношу в записи, становится ясно, что к чему.

Делаю это прямо в заметках на телефоне. Открываю приложение, заношу туда мысли или сразу формулирую методики. Обычно именно на сборах; по ходу сезона, в недельном цикле записывать нечего. Это не слишком тяжело», – отметил Оздоев.