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    Оздоев: «Уже давно записываю идеи у разных тренеров, веду конспекты»

    Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев рассказал о своем отношении к тренировкам.

    «Мне очень интересны все тренировочные процессы: кто как работает, добивается успеха. Уже давно записываю идеи у разных тренеров, веду конспекты. Я живу одним днем, но всегда интересно думать наперед. Верю только в сегодня, не завтра.

    Записывать начал лет пять назад, в Казани. Какие нагрузки и занятия на сборах, как работа распределяется по циклам. Некоторые упражнения идентичны, только немного отличаются, их не особо нужно записывать, и так помнишь. А вот нагрузки у каждого свои, их конспектирую.

    Например, работу, которую Черчесов нам давал в Австрии, сразу стал записывать, это дико интересно. Когда переношу в записи, становится ясно, что к чему.

    Делаю это прямо в заметках на телефоне. Открываю приложение, заношу туда мысли или сразу формулирую методики. Обычно именно на сборах; по ходу сезона, в недельном цикле записывать нечего. Это не слишком тяжело», – отметил Оздоев.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +85972

      zigbert 5 минут назад

      Тренеров развелось больше чем команд. Что ни игрок то тренер.

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      Рейтинг: +133

      R_a_i_n 1 час назад

      У Черчесова записал рецепт шашлыка если только.

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      Рейтинг: +2481

      Алехсбургер. 2 часа назад

      Пора отращивать усы...

      1
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      Рейтинг: +11070

      paracetamol 2 часа назад

      Ну ты мля, умный какой!

      0
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      Рейтинг: +10618

      Hektor 84 2 часа назад

      Страшно подумать какой из тебя получится тренер

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