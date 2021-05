Сборная Бельгии вернула Анри в тренерский штаб

Бывший главный тренер «Монреаль Импакт» Тьерри Анри вновь стал одним из тренеров сборной Бельгии. Французский специалист работал в национальной команде в 2016-2018 годах.

Unfinished business. We welcome back Thierry Henry in the staff for #EURO2020! pic.twitter.com/ocOWct2JMi