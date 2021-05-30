Сборная Бельгии вернула Анри в тренерский штаб

Бывший главный тренер «Монреаль Импакт» Тьерри Анри вновь стал одним из тренеров сборной Бельгии. Французский специалист работал в национальной команде в 2016-2018 годах.
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- Анри возглавлял «Монреаль Импакт» с ноября 2019 года по февраль 2021-го. Под его руководством команда впервые с 2016 года вышла в плей-офф МЛС.
- В октябре 2018 года француз был назначен главным тренером «Монако». В январе 2019 года после конфликта с игроками Анри покинул команду.
- Сборная Бельгии на групповом этапе Евро-2020 сыграет с Россией, Финляндией и Данией.
Источник: твиттер сборной Бельгии