«Ливерпуль» объявил о покупке защитника «Лейпцига» Конате

Взяли ещë одного, из лазарета не вылезающего.
Центральный защитник «РБ Лейпциг» Ибраима Конате стал игроком «Ливерпуля».
Английский клуб объявил о заключении долгосрочного контракта с 22-летним футболистом.
По данным Transfermarkt, «Ливерпуль» заплатит за француза 40 миллионов евро.
- Конате выступал за «РБ Лейпциг» с 2017 года.
- За четыре сезона он забил 4 гола и сделал 1 ассист в 95 матчах.
Accord ConvenuWe are delighted to have reached an agreement for the transfer of @IbrahimaKonate_ from @DieRotenBullen— Liverpool FC (@LFC) May 28, 2021