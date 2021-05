«Ливерпуль» объявил о покупке защитника «Лейпцига» Конате

Центральный защитник «РБ Лейпциг» Ибраима Конате стал игроком «Ливерпуля».

Английский клуб объявил о заключении долгосрочного контракта с 22-летним футболистом.

По данным Transfermarkt, «Ливерпуль» заплатит за француза 40 миллионов евро.

Accord ConvenuWe are delighted to have reached an agreement for the transfer of @IbrahimaKonate_ from @DieRotenBullen