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    «Ливерпуль» объявил о покупке защитника «Лейпцига» Конате

    Центральный защитник «РБ Лейпциг» Ибраима Конате стал игроком «Ливерпуля».

    Английский клуб объявил о заключении долгосрочного контракта с 22-летним футболистом.

    По данным Transfermarkt, «Ливерпуль» заплатит за француза 40 миллионов евро.

    • Конате выступал за «РБ Лейпциг» с 2017 года.
    • За четыре сезона он забил 4 гола и сделал 1 ассист в 95 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Ливерпуля»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +191

      Shotlandets86 39 минут назад

      Взяли ещë одного, из лазарета не вылезающего.

      0
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      Рейтинг: +2732

      FENIX-SL 2 часа назад

      хватит трогать Лейпциг!

      0
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      Рейтинг: +561

      talgatnurzhanov2006 2 часа назад

      Очередной ТОПчик будет под присмотром Клоппа

      0
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