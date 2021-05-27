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  • «Жаль, что при нем мы не играли в Лиге Европы». «Спартак» поздравил Эмери с победой

«Жаль, что при нем мы не играли в Лиге Европы». «Спартак» поздравил Эмери с победой

27 мая 2021, 01:44
23

«Спартак» поздравил бывшего главного тренера команды Унаи Эмери с победой в Лиге Европы. Испанский специалист во главе «Вильярреала» обыграл в финале «Манчестер Юнайтед».

  • Эмери выиграл Лигу Европы в четвертый раз в карьере.
  • Он стал первым тренером, которому это удалось.
  • Испанец тренировал «Спартак» в 2012 году.

«Поздравляем нашего бывшего тренера Унаи Эмери с четвертой победой в Лиге Европы.

Жаль, что наша команда при нем не играла в Лиге Европы», – написала пресс-служба «Спартака» в твиттере.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Спартака»
Лига Европы Спартак Вильярреал Эмери Унаи
Комментарии (23)
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Roma56
1622069961
Не выиграли ЛЕ???? Вы - *** его уволили спустя 6 месяцев, а теперь смайлики рисуете и ноунейма на 100-летие клуба назначаете. Просто презираю вас!!!!
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garet12222
1622085308
какого тренера не ставь в спартак, а результат один - бабло попилили на второсортных игроках и можно в ЕК сливаться, чтоб не напрягаться и не играть 2 раза в неделю
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_Marqella_
1622088641
Позор Спартаку...Пинком под сраку выкинули через пол года после назначения а теперь смайликами поздравляют...
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aubergine
1622089134
Это ведь его когда-то один игрочишка-деревяшка называл тренеришкой? А тренеришка вон чего может, оказывается, 4 трофея в еврокубках взял.
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mamba9090909
1622090361
Жаль?!!!! Крокодиловы слёзы. Сначала сгнобили и выгнали, через полгода после подписания контракта, а теперь им жаль стало.
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paracetamol
1622094770
Сначала выгнали с позором, а теперь поздравляют. Вот оно лицемерие в действии!
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spartakuz
1622096024
Вот сейчас реально стало стыдно за родной Спартак. Ну что за функционеры, которые не могли отличить белое от чёрного. Тренера от игрочишек.
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alefreddy
1622096835
игрочишка наверное смотрел финал
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Plyash
1622097208
Тренеришкой в сезоне 12-13г. его назвал Дзюбишка после того,как очередной ляп с тренером допустил Спартаковский босс. После этого Унаи взял 11 титулов.Браво,Федун,ну не получается у тебя дать пару-тройку лет тренеру( которому по счёту?) на раскачку с притиркой,ему надо всё и сразу.Ждите ответа,ждите ответа,ждите ответа...
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Hektor 84
1622100801
Леню ничему жизнь не учит! Что дзюбишку в жопу целовали, что шлюшакова! А Эмери и Каррера доказали что они мужики!!!
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