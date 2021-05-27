«Жаль, что при нем мы не играли в Лиге Европы». «Спартак» поздравил Эмери с победой

«Спартак» поздравил бывшего главного тренера команды Унаи Эмери с победой в Лиге Европы. Испанский специалист во главе «Вильярреала» обыграл в финале «Манчестер Юнайтед».

Эмери выиграл Лигу Европы в четвертый раз в карьере.

Он стал первым тренером, которому это удалось.

Испанец тренировал «Спартак» в 2012 году.

«Поздравляем нашего бывшего тренера Унаи Эмери с четвертой победой в Лиге Европы.

Жаль, что наша команда при нем не играла в Лиге Европы», – написала пресс-служба «Спартака» в твиттере.