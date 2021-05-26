Эмери: «Если сыграем на уровне, то сможем побороться с «МЮ». У «Вильярреала» есть свои аргументы для победы»

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери поделился ожиданиями от финального матча Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед».

«Мы гордимся и чувствуем ответственность за то, чтобы сделать последний шаг и добыть победу. Но в любом случае этот проект не замедлится и не остановится.

Этот турнир добился большого прогрессы. Сейчас в нем играет множество топовых команд, которые отчаянно хотя выиграть трофей. «Вильярреал» заслужил свое место в их числе. Хотим показать себя с лучшей стороны. Если сыграем на уровне, то способны побороться с «МЮ», что здорово.

У нас богатая и достойная история, но она не такая давняя. Если «Юнайтед» и фаворит, то потому, что у него превосходные игроки и великая история, но у нас есть свои аргументы для победы в Гданьске», – сказал Эмери.