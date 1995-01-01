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    Эмери: «Если сыграем на уровне, то сможем побороться с «МЮ». У «Вильярреала» есть свои аргументы для победы»

    Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери поделился ожиданиями от финального матча Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед».

    «Мы гордимся и чувствуем ответственность за то, чтобы сделать последний шаг и добыть победу. Но в любом случае этот проект не замедлится и не остановится.

    Этот турнир добился большого прогрессы. Сейчас в нем играет множество топовых команд, которые отчаянно хотя выиграть трофей. «Вильярреал» заслужил свое место в их числе. Хотим показать себя с лучшей стороны. Если сыграем на уровне, то способны побороться с «МЮ», что здорово.

    У нас богатая и достойная история, но она не такая давняя. Если «Юнайтед» и фаворит, то потому, что у него превосходные игроки и великая история, но у нас есть свои аргументы для победы в Гданьске», – сказал Эмери.

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    Источник: сайт УЕФА

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    Сегодня, 11:21
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4226

      Fusballer 1 час назад

      Сразу видно - тренеришка. Профи даже из групп не выходят!

      0
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      Рейтинг: +5576

      Cleaner 2 часа назад

      Удачи Эмери и Вильярреалу в финале. Я за испанцев!

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