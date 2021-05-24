Миранчук – об «Аталанте»: «Лучшая команда. Лучшие фанаты»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук опубликовал в инстаграме командное фото после завершения сезона-2020/21 в Серии А.
«Лучшая команда. Лучшие фанаты. Это был отличный сезон! Продолжение следует», – подписал фотографию Миранчук.
- «Аталанта» заняла третье место в минувшем сезоне чемпионата Италии.
- Миранчук провел 25 матчей в Серии А, забил 4 гола, сделал 2 голевые передачи.
- Хавбек попал в расширенную заявку сборной России на Евро-2020.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: инстаграм Алексея Миранчука