Каррера оценил вклад Миранчука в еврокубковый трофей «Аталанты»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о победе «Аталанты» в Лиге Европы.

В финале итальянцы победили «Байер» (3:0).

В запасе «Аталанты» матч провел полузащитник Алексей Миранчук.

«Аталанта» взяла трофей впервые с 1963 года.

«Безусловно, Миранчук причастен к победе «Аталанты» в Лиге Европы. Однозначно. Алексей не сыграл в финале, но он – часть команды. Миранчук проводит хороший сезон и он точно внес свой вклад в успех «Аталанты» в этом году. Очень рад, что «Аталанта» завоевала долгожданный трофей», – сказал Каррера.