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    • Каррера оценил вклад Миранчука в еврокубковый трофей «Аталанты»

    Каррера оценил вклад Миранчука в еврокубковый трофей «Аталанты»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о победе «Аталанты» в Лиге Европы.

    «Безусловно, Миранчук причастен к победе «Аталанты» в Лиге Европы. Однозначно. Алексей не сыграл в финале, но он – часть команды. Миранчук проводит хороший сезон и он точно внес свой вклад в успех «Аталанты» в этом году. Очень рад, что «Аталанта» завоевала долгожданный трофей», – сказал Каррера.

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    Источник: «РБ Спорт»

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