Черчесов высказался о будущем Миранчука в «Аталанте»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов сказал, что не делал бы резких движений при принятии решения о продолжении карьеры на месте полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Что касается будущего и недоверия Гасперини, то иногда бывает так, что либо ты уходишь, либо тренер. Гасперини в команде уже девятый год, возможно, он решит, что-то поменять в своей карьере. Пишут же про интерес «Наполи».

Но Алексей уже знаком с методами Гасперини, я бы не делал резких движений. Понятно, что всегда хочется больше играть, иногда хочется чего-то нового. Но надо исходить из предложений, которые есть. Но игры в Италии дают много для развития, рад, что он прогрессирует», – сказал Черчесов.