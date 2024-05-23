Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?

    Черчесов высказался о будущем Миранчука в «Аталанте»

    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов сказал, что не делал бы резких движений при принятии решения о продолжении карьеры на месте полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

    «Что касается будущего и недоверия Гасперини, то иногда бывает так, что либо ты уходишь, либо тренер. Гасперини в команде уже девятый год, возможно, он решит, что-то поменять в своей карьере. Пишут же про интерес «Наполи».

    Но Алексей уже знаком с методами Гасперини, я бы не делал резких движений. Понятно, что всегда хочется больше играть, иногда хочется чего-то нового. Но надо исходить из предложений, которые есть. Но игры в Италии дают много для развития, рад, что он прогрессирует», – сказал Черчесов.

    • «Аталанта» в среду, 22 мая, победила «Байер» (3:0) в финале Лиги Европы.
    • 28-летний Миранчук остался в запасе. Его соглашение с командой из Бергамо рассчитано еще на сезон.

    Новости по теме
    Агент Миранчука высказался о невыходе игрока на поле в финале Лиги Европы
    Губерниев отреагировал на победу Миранчука с «Аталантой» в Лиге Европы 1
    Миранчук с медалью и кубком Лиги Европы 8
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:35
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Axe111
    1716453234
    Прогрессирует...
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+