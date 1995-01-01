Клопп: «Манчестер Сити» не выиграл бы АПЛ с тем количеством травм, которое было у «Ливерпуля»

Прав Юрген, по-сути они с Сити поменялись в этом сезоне, так как в прошлом такая же ситуация была как раз у горожан.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал главную причину, почему его команда не смогла защитить титул АПЛ. Дело в травмах.
«Футбольная команда похожа на оркестр, где множество людей работают вместе. Если вы потеряете одного, вы сможете продолжить играть, но если вы потеряете двоих, то играть становится трудно.
С тем количеством травм, которое было у «Ливерпуля», ни у кого не было бы шансов.
Как бы ни был хорош «Манчестер Сити», он не выиграл бы титул АПЛ без трех центральных защитников», – считает Клопп.
- «Манчестер Сити» взял АПЛ 3-й раз за последние 4 сезона.
- «Ливерпуль» по итогам сезона может остаться без Лиги чемпионов.
- Клопп работает в Англии с 2015 года.