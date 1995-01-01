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    Клопп: «Манчестер Сити» не выиграл бы АПЛ с тем количеством травм, которое было у «Ливерпуля»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал главную причину, почему его команда не смогла защитить титул АПЛ. Дело в травмах.

    «Футбольная команда похожа на оркестр, где множество людей работают вместе. Если вы потеряете одного, вы сможете продолжить играть, но если вы потеряете двоих, то играть становится трудно.

    С тем количеством травм, которое было у «Ливерпуля», ни у кого не было бы шансов.

    Как бы ни был хорош «Манчестер Сити», он не выиграл бы титул АПЛ без трех центральных защитников», – считает Клопп.

    • «Манчестер Сити» взял АПЛ 3-й раз за последние 4 сезона.
    • «Ливерпуль» по итогам сезона может остаться без Лиги чемпионов.
    • Клопп работает в Англии с 2015 года.

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    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 17:58
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1200

      Maxi_7 33 минуты назад

      Прав Юрген, по-сути они с Сити поменялись в этом сезоне, так как в прошлом такая же ситуация была как раз у горожан.

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      Рейтинг: +8497

      Вомбат 36 минут назад

      А почему было так много травм Клопп так и не понял. И не поймет. Промытость мозга не лечится.

      0
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      Рейтинг: +167

      lipatov32 50 минут назад

      Нашел на что жаловаться! У сити в прошлом году море травм было, колбаса выиграла чемпионат только благодаря травмам сити.

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