Клопп: «Манчестер Сити» не выиграл бы АПЛ с тем количеством травм, которое было у «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал главную причину, почему его команда не смогла защитить титул АПЛ. Дело в травмах.

«Футбольная команда похожа на оркестр, где множество людей работают вместе. Если вы потеряете одного, вы сможете продолжить играть, но если вы потеряете двоих, то играть становится трудно.

С тем количеством травм, которое было у «Ливерпуля», ни у кого не было бы шансов.

Как бы ни был хорош «Манчестер Сити», он не выиграл бы титул АПЛ без трех центральных защитников», – считает Клопп.