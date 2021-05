Автобус «Ливерпуля» заблокировали по пути на «Олд Траффорд». Дорогу расчищала полиция

Автобус «Ливерпуля» не смог попасть на матч с «Манчестер Юнайтед» с первой попытки.

Транспортное средство заблокировали по пути на «Олд Траффорд» – дорогу перекрыли несколько легковых машин.

В ситуацию пришлось вмешаться полиции, которая расчистила проезд.

And we’re on the move (including unexpected poodle photobomb) pic.twitter.com/0xYNGwHcZ9