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    Автобус «Ливерпуля» заблокировали по пути на «Олд Траффорд». Дорогу расчищала полиция

    Автобус «Ливерпуля» не смог попасть на матч с «Манчестер Юнайтед» с первой попытки.

    Транспортное средство заблокировали по пути на «Олд Траффорд» – дорогу перекрыли несколько легковых машин.

    В ситуацию пришлось вмешаться полиции, которая расчистила проезд.

    • Матч должен состояться сегодня в 22:15 мск.
    • Изначально игра «МЮ» и «Ливерпуля» была запланирована на 2 мая, ее перенесли из-за беспорядков фанатов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер журналиста Дэниела Тейлора

    Корреспондент The Athletic, на его твиттер подписаны более 280 тысяч человек.

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12751

      Garrincha58 2 часа назад

      а для чего всё это делается?

      0
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      Рейтинг: +147

      lipatov32 > Garrincha58 1 час назад

      Глейзеров убрать, владельцев МЮ. Только толку от этого никакого!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2761

      Oldtrafford83 > lipatov32 48 минут назад

      Как и от твоих комментариев))

      0
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