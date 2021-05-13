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  • «Спасибо, что оставили меня без финала». Неймар – о желтой в 1/2 финала Кубка Франции

«Спасибо, что оставили меня без финала». Неймар – о желтой в 1/2 финала Кубка Франции

13 мая 2021, 17:59
8

Нападающий «ПСЖ» Неймар высказался о судействе в матче 1/2 финала Кубка Франции с «Монпелье» (2:2, 6:5 – по пенальти).

Неймар вышел на замену на 86-й минуте и получил желтую карточку через несколько минут. Из-за предупреждения бразилец не сыграет в финале.

«Я сыграл всего пять минут, нарушил правила, и судья без раздумий показал желтую карточку. Спасибо, что оставили меня без финала. Думаю, это что-то личное», – написал Неймар в сторис.

Источник: инстаграм Неймара
Франция. Кубок ПСЖ Монпелье Неймар
Комментарии (8)
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Skull_Boy
1620918592
Да и срать на тебя симулянт жалкий
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Maxi_7
1620919404
Специально посмотрел момент сейчас, действительно, ничего не увидел криминального, да Неймар не успевал, но он демонстративно пытался обогнуть игрока чтобы не коснуться его, а касание хоть и было, но абсолютно не опасное...
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Garrincha58
1620921234
судьи часто в конце матча за любое нарушение дают жёлтые и не важно когда ты вышел на поле в конце матча или в начале
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Лфшт
1620922332
Гавно конченное. Нытиком был, им и остался
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Томик
1620925740
О, у них желтые не сгорают в финале, оказывается. А Неймар, видимо, не знал. И тут раз - "в финале не играешь". Обиделся, что не предупредили.
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Cules2013
1620939437
сам себе подгадил. опять. а виноватых ищем вокруг.
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Masteralex
1620946452
без Неймара у ПСЖ неплохие шансы на победу
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