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    «Спасибо, что оставили меня без финала». Неймар – о желтой в 1/2 финала Кубка Франции

    Нападающий «ПСЖ» Неймар высказался о судействе в матче 1/2 финала Кубка Франции с «Монпелье» (2:2, 6:5 – по пенальти).

    Неймар вышел на замену на 86-й минуте и получил желтую карточку через несколько минут. Из-за предупреждения бразилец не сыграет в финале.

    «Я сыграл всего пять минут, нарушил правила, и судья без раздумий показал желтую карточку. Спасибо, что оставили меня без финала. Думаю, это что-то личное», – написал Неймар в сторис.

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    Источник: инстаграм Неймара

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    Сегодня, 17:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1135

      Maxi_7 9 минут назад

      Специально посмотрел момент сейчас, действительно, ничего не увидел криминального, да Неймар не успевал, но он демонстративно пытался обогнуть игрока чтобы не коснуться его, а касание хоть и было, но абсолютно не опасное...

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      Рейтинг: +12131

      Skull_Boy 22 минуты назад

      Да и срать на тебя симулянт жалкий

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