«Спасибо, что оставили меня без финала». Неймар – о желтой в 1/2 финала Кубка Франции

Нападающий «ПСЖ» Неймар высказался о судействе в матче 1/2 финала Кубка Франции с «Монпелье» (2:2, 6:5 – по пенальти).

Неймар вышел на замену на 86-й минуте и получил желтую карточку через несколько минут. Из-за предупреждения бразилец не сыграет в финале.

«Я сыграл всего пять минут, нарушил правила, и судья без раздумий показал желтую карточку. Спасибо, что оставили меня без финала. Думаю, это что-то личное», – написал Неймар в сторис.