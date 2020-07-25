«Спасибо, что оставили меня без финала». Неймар – о желтой в 1/2 финала Кубка Франции

Специально посмотрел момент сейчас, действительно, ничего не увидел криминального, да Неймар не успевал, но он демонстративно пытался обогнуть игрока чтобы не коснуться его, а касание хоть и было, но абсолютно не опасное...
Нападающий «ПСЖ» Неймар высказался о судействе в матче 1/2 финала Кубка Франции с «Монпелье» (2:2, 6:5 – по пенальти).
Неймар вышел на замену на 86-й минуте и получил желтую карточку через несколько минут. Из-за предупреждения бразилец не сыграет в финале.
«Я сыграл всего пять минут, нарушил правила, и судья без раздумий показал желтую карточку. Спасибо, что оставили меня без финала. Думаю, это что-то личное», – написал Неймар в сторис.
- «ПСЖ» сыграет в финале Кубка с победителем пары «Монако» – «Рюмийи-Вальер».