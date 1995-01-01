Сорокин: «Перенос финала ЛЧ из Стамбула не повлияет на финал в Питере. Он состоится в следующем году»

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Глава оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин сообщил, что перенос финала ЛЧ из Стамбула в Порту не повлияет на проведение финала турнира в Санкт-Петербурге в следующем сезоне.
«Перенос финала из Стамбула не повлияет на финал в Питере. Он состоится в следующем году, как и планировалось», – сказал Сорокин.
- Матч «Манчестер Сити» – «Челси» состоится 29 мая на стадионе «Драгау».
- Начало встречи – в 22:00 мск.