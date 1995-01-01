Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    2 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    3 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»

    Сорокин: «Перенос финала ЛЧ из Стамбула не повлияет на финал в Питере. Он состоится в следующем году»

    Глава оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин сообщил, что перенос финала ЛЧ из Стамбула в Порту не повлияет на проведение финала турнира в Санкт-Петербурге в следующем сезоне.

    «Перенос финала из Стамбула не повлияет на финал в Питере. Он состоится в следующем году, как и планировалось», – сказал Сорокин.

    • Матч «Манчестер Сити» – «Челси» состоится 29 мая на стадионе «Драгау».
    • Начало встречи – в 22:00 мск.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:59
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      fnfq49iacbyfo 1 час назад



      Внимание открыт доcтуп к базе дeвoк кoторыe любят сeкc и дaют без дeнег и pазговоpов, пользуйcя пoка беcплатнo ----- http://srt.vg/baza

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1419

      Spirit_78 2 часа назад

      Надеюсь, все ограничения к тому времени будут окончательно сняты и в Питере состоится очередной, полноценный футбольный праздник!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5259

      Cleaner 4 часа назад

      Сказочник. Как в Англии решат, так и будет!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +28

      tarasofka > Cleaner 3 часа назад

      что ты вообще несёшь? газпром-арена самая посещаемая в европе в этом сезоне. на евро отдали 7 матчей, больше только у уэмбли (8). визжи ещё.
      желательно вот так: ви-вии-виии!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5259

      Cleaner > tarasofka 2 часа назад

      У тебя "вот так" это хорошо получается. Продолжай!..)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85582
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru