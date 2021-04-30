Артета – об 1:2 с «Вильярреалом»: «Арсенал не хотел приезжать, чтобы проиграть»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение лондонского клуба в первом матче 1/2 финала Лиги Европы с «Вильярреалом» (1:2).

«Мы не хотели приезжать сюда, чтобы проиграть. Но учитывая, как развивалась игра, нам нужно принять результат. Если приходится проигрывать, то этой лучший результат из всех возможных.

Провели два разных тайма. В первом у нас не было контроля и не хватало желания атаковать штрафную соперника. Обрели игру только во второй половине.

Уверен, что у нас есть шансы пройти «Вильярреал», – сказал Артета.