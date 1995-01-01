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    Артета – об 1:2 с «Вильярреалом»: «Арсенал не хотел приезжать, чтобы проиграть»

    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение лондонского клуба в первом матче 1/2 финала Лиги Европы с «Вильярреалом» (1:2).

    «Мы не хотели приезжать сюда, чтобы проиграть. Но учитывая, как развивалась игра, нам нужно принять результат. Если приходится проигрывать, то этой лучший результат из всех возможных.

    Провели два разных тайма. В первом у нас не было контроля и не хватало желания атаковать штрафную соперника. Обрели игру только во второй половине.

    Уверен, что у нас есть шансы пройти «Вильярреал», – сказал Артета.

    • Ответный матч состоится 6 мая в Лондоне.

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    Источник: BBC

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